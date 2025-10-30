¡Ö»ö¸ÎÁ°¤Ë¥¸¥ç¥Ã¥¤Ç¥Ó¡¼¥ë5ÇÕ¡×Ãæ¹ñÀÒÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·îµá·º¡¡°û¼ò±¿Å¾¤Ç¾®³ØÀ¸4¿Í¤Ï¤ÍÆ¨Áö¡Äµ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡¡ºë¶Ì¡¦»°¶¿»Ô
ºë¶Ì¡¦»°¶¿»Ô¤Ç¾®³ØÀ¸4¿Í¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»Æ¨Áö¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·î¤òµá·º¤·¡¢·ë¿³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀÒ¤Îûç¹¿Ë²Èï¹ð¡Ê43¡Ë¤Ï2025Ç¯5·î¡¢»°¶¿»Ô¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸4¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢°û¼ò¤ÎÈ¯³Ð¤òÌÈ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÆ¨Áö¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÇûçÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡Ö¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¶½Ê³¤·¸òÄÌ°ãÈ¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¡Ö»ö¸ÎÁ°¤ËÍ§¿Í¤ÈÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÇÃæ¥¸¥ç¥Ã¥¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò5ÇÕ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡Ö°û¼ò¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê±¿Å¾¤Ç¡¢»ö¸Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤â°¼Á¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢Ä¨Ìò2Ç¯6¥«·î¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£