俳優竹野内豊（54）が30日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。テレビ好きだった父親の思い出話をした。

黒柳徹子が、自衛官だった竹野内の父について「お父さまはテレビ好きでらしたそうですね」と振ると、竹野内は「テレビは好きでしたね。とにかくスポーツ…野球がすごく好きで、野球中継ですとか、子どものときによく見てたのはドリフターズとかね」と振り返った。黒柳から「お父さまもそういうの見るの、笑うの」と聞かれると、竹野内は「大好きでしたね。ゲラゲラ笑ってましたね」と当時を思い起こした。

黒柳から「でも、あなたが芸能界に入ることはすごく反対なさったんでしょ」とも質問。竹野内は「最初は反対してました。普通の感覚だと、この業界がどういう世界なのか、全然想像つかないじゃないですか。テレビ好きだったくせに、息子がそういう世界に入ろうとすると、それは心配だったんじゃないですかね」と話した。

黒柳は「わかんないもんね。派手とか聞くしね」と話すと、竹野内は「そんなのやめろ、っていう…」と当時、父親に言われたことをなぞるようにつぶやいた。黒柳から「どこかで認めてくれたことあります」と聞かれ、竹野内は「なんだろ、いつからだか分からないけど、気付いたころには家族の誰よりも芸能界のいろんな情報とか、詳しくて」と父親の変化を説明。「私よりも、もっともっと若い世代のタレントさんとか、自分自身、名前分からなくても、テレビを見てると『この子は最近、なになにに出ていて、なになにちゃんっていう子なんだ』『どこどこのグループに入ってるんだよ』ってすごい詳しくて、どうした？、って思って、すごく面白かったですけどね」と父親との思い出を語った。