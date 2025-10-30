体操男子で今月の世界選手権個人総合で３連覇を果たした橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が３０日、丸の内仲通りで行われたイベントに、昨夏のパリ五輪団体総合金メダルメンバーの萱和磨（セントラルスポーツ）、女子で同五輪代表の牛奥小羽（日体大）と参加した。

トークショーのほか、実技を披露したあと、集まった丸の内の会社員とともにラジオ体操にも参加した。普段の演技とは勝手が違い戸惑いながらだったとはいえ、さすがの動きを披露し、会場を沸かせた。橋本は「（すごい人に）びっくりしました。オフィス街のど真ん中で、イベントをやることで体操ニッポンの認知も含めて、いろんな方に知ってもらってすごくいい機会になりました。今はスポーツだったり、エンタメだったり様々なコンテンツがあふれている。そのなかに体操というワードが一つ入ってくれれば。少しでも皆さんにとって体操が身近になってくれればなと思っています。オフィス街のなかで、外の新鮮な空気を吸いながらこうやって運動することで、自分自身も初めての経験だったのでとても気分がリフレッシュされました」と笑顔で話した。

２７日に世界選手権が行われていたインドネシアから帰国。同大会では２００９〜１５年に６連覇した内村航平以来、日本勢２人目の３連覇の快挙を達成した。橋本は「今は自分は調子がいいですが、油断せずに緻密なプランを立てながらシーズンを終えてからプランを考えていきたい。（ルールが変わり）１０技から８技になって楽になった分、逆に魅せていかなければいけない。試合だけでなく普段の練習から意識していかなくてはと思っています。Ｄスコアも上げていけるとこは上げていって、（３年後の）ロスまで早めに仕上げていければ、自分のなかで幅も広がっていくだろうし、いろいろな勝ち方もあると思うので、焦らず、でも、早めに仕上げていけるように準備していきたいです」と２８年のロサンゼルス五輪での団体、個人での金メダルへ、進化を続けていくつもりだ。