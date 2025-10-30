歌舞伎俳優の中村勘九郎、中村七之助が３０日、都内で巡業公演「春暁特別公演 ２０２６」（来年３月７〜２５日、東京・府中の森芸術劇場など全国１１か所）の取材会を行った。

来年で２２年目となる中村屋一門の巡業公演。演目は勘九郎、七之助、中村鶴松によるトークコーナーから始まり、中村いてう、中村仲之助、中村仲四郎、中村仲助、中村仲弥、中村仲侍、澤村國久、中村山左衛門による「艶紅曙接拙（いろもみじつぎきのふつつか）紅翫」、勘九郎、七之助、鶴松による「墨塗女（すみぬりおんな）」を上演する。

「墨塗女」は能狂言の「墨塗」を題材とした滑稽で面白みにあふれた作品。上演頻度の少ない演目で、勘九郎は「知らなかった」と明かした。その上で「キャラクターがしっかりしていて面白い。女性がしたたかで、腹黒い。腹黒い七之助さんにはぴったりかな」と笑わせた。七之助は「漠然と、ただただ面白い。女性の涙は嘘だと見せている演目。最初は、難しいなと思ったけど、つかみ所がないのが、面白いところ」と説明した。

自主公演「鶴明会」を成功させるなど、成長著しい鶴松が主役級の太郎冠者を演じる。勘九郎は鶴松について「戦力ですから。頼もしいです。『墨塗女』が当たるか、当たらないかは鶴松次第」と信頼を明かし、七之助も「鶴松は、どんどん力をつけています。（現在の予定では）１００％太郎冠者が主役。太郎冠者の作品。彼に任せられる」と力を込めた。

来年３月７日に東京・府中の森芸術劇場からスタートし、８日に練馬文化センター、１０日に静岡・アクトシティ浜松、１１日に愛知・刈谷市総合文化センターアイリス、１３日に東京・大田区民ホール・アプリコ、１４日に茨城・水戸市民会館、１５日に神奈川・相模女子大学グリーンホール、２０日に大阪・高槻城公園芸術劇場、２１日に福岡・Ｊ：ＣＯＭ北九州芸術劇場、２２日に佐賀・鳥栖市民文化会館、２５日に青森・リンクステーション青森で上演する。