稲村亜美、シースルードレスで美デコルテ透ける「色っぽい」「雰囲気違う」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】タレントの稲村亜美が10月28日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つドレス姿を公開した。
【写真】“神スイング”29歳美女「色っぽい」シースルードレス姿
稲村は「Audemars Piguet Golf Trophy 2025 Playoffと前夜祭参加させていただきました」とゴルフイベントに参加したことを報告。ブラウンのシックなドレスは肩の部分がシアーな素材になっており、美しいデコルテや肩のラインが際立っている。
この投稿には「雰囲気違う」「色っぽい」「ドレスも似合う」「華やか」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆稲村亜美、美デコルテ際立つドレス姿披露
◆稲村亜美の投稿に「最高の美脚」の声
