３０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相がこの日午後、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため、韓国・慶州に向けて政府専用機で羽田空港を出発。同日中に会議の議長を務める李在明（イ・ジェミョン）大統領と初めての日韓首脳会談に臨むことを速報した。

訪韓前には６年ぶりの来日となったトランプ米大統領との初の日米首脳会談を終えた高市首相についてＭＣの宮根誠司氏に「一部の方はちょっと高市さん、ヨイショし過ぎじゃないか？ はしゃぎ過ぎじゃないか？っいう方もいらっしゃいますけど、初対面のトランプ大統領との日米首脳会談をどう見ましたか？」と聞かれたコメンテーターで出演の読売新聞特別編集委員・橋本五郎氏は「いや、これは安いもんでね。あのくらいでという感じがする。むしろ、いろんな贈り物は」と、まずコメント。

「やっぱり高市さんは自分なりに確信を持って、いろいろやっているから。そのことが伝わったって感じが私はあるんです」と続けていた。