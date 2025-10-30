日本サッカー協会は３０日、第１回ＦＩＦＡフットサル女子Ｗ杯・フィリピン大会（１１月２１日〜１２月７日）の日本女子代表メンバー１４人を発表した。日本は５月に中国で行われたアジア杯で初優勝した。ＦＩＦＡランキングは５位となっている。Ｗ杯には１６か国が参加し、世界一を目指す。

ＪＦＡハウスで会見した須賀雄大監督は「日本女子代表は非常に歴史が長く、これまでたくさんの選手、スタッフが携わってここまで来た。一つ一つの積み重ねが日本の強み。そういった思いを今回の初めての大会にぶつけることが大事。就任以来、『憧れと共感』というスローガンを掲げている。アジアチャンピオンとしてこのＷ杯に挑めることを非常にうれしく思う。世界一、優勝を目指している。後悔がないように全てを出し切ることが大事」と抱負を語った。

また、指揮官はサッカー日本代表・森保一監督から助言を授かったことにも触れ「『いつも通り自信を持ってやる』ということが（森保監督の）一番の秘けつというところで非常に深い言葉だなと。今までやってきた以上のことは当然出ない。どれだけ自信を持って、選手がピッチで表現していくか。その言葉を忘れずに準備を含めてやっていきたい」と明かした。

日本女子代表はグループリーグでニュージーランド（１１月２３日）、ＦＩＦＡランク３位の強豪ポルトガル（同２６日）、タンザニア（同２９日）と対戦する。準々決勝は１２月２日、準決勝は同５日、決勝・３位決定戦は７日に行われる。

【日本女子代表メンバー】

▼ＧＫ 井上ねね、須藤優理亜

▼ＦＰ 筏井りさ、網城安奈、宮原ゆかり、伊藤果穂、江口未珂、中村みづき、江川涼、松本直美、高橋京花、追野沙羅、池内天紀、岩崎裕加

▼監督 須賀雄大