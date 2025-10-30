¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×㊺¡ä´Ú¹ñ¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¥Ì¥ê¹æ¡Ä¡Ö±§Ãè¼«Î©¡×¤Î´õË¾¤òÈ¯¼Í¡Ê1¡Ë
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤³¤í¡¢¤·¤«¤··è¤·¤ÆÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤ÇÁÛÁüÎÏ¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡£±§Ãè¤Î¤³¤È¤À¡£¿ÍÎàÊ¸ÌÀ¤ÎÁêÅö¤Ê´ü´Ö¡¢±§Ãè¤Ï¿ÀÏÃ¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£ÍÎ¤ÎÅìÀ¾¤òÌä¤ï¤ºÀ±ºÂ¤ÎÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤ÎÏÇÀ±¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ý¥¹¤Î¿À¡¹¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹»þÂå¤ò·Ð¤Æ±§Ãè¤Ï¿À¡¹¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÊª¼Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£²Ê³Ø¤ÏÅ·ÂÎ¤¬Æ°¤¯¸¶Â§¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¡£20À¤µªÁ°È¾¤Ë¤Ï±§Ãè¤Îµ¯¸»¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ÊÂçÇúÈ¯¡Ë¡×ÍýÏÀ¤Þ¤Ç¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·±§Ãè¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±§Ãè¤Ë¿Í´Ö¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð±§Ãè³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂÎÀ©¶¥Áè¤À¤Ã¤¿¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥½Ï¢¤ÏÊÆ¹ñ¤òÂÇ·â¤¹¤ëÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»ÃÆ¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏÂçµ¤·÷¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ²¼¤ê¤Æ¤¯¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡ÊÂçµ¤·÷ºÆ¿ÊÆþ¡Ë¡¢·«¤êÊÖ¤·ºÆ¿ÊÆþ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£ÃÆÆ»ÃÆ¤Î³«È¯¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢³«È¯¤òÎ¨¤¤¤¿²Ê³Ø¼Ô¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥³¥í¥ê¥ç¥Õ¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡ÖºÆ¿ÊÆþ¤»¤º¤Ë¿ë¹Ô¤¹¤ë·³»öÅªÍÑÅÓ¤òÃµ¤»¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡£
¿Í¹©±ÒÀ±¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£1957Ç¯10·î4Æü¡¢¥½Ï¢¤ÏºÇ½é¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¡Ö¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯1¹æ¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£±§Ãè¶õ´Ö¤«¤éÅ¨ÂÐ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê°ÂÊÝ¶¼°Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎÀ©¤ÎÍ¥±ÛÀ¤Ë¤âµµÎö¤¬À¸¤¸¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥±¥Í¥Ç¥£ÂçÅýÎÎ¤Ï¿Í¤ò·î¤ËÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ69Ç¯7·î20Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿ÍÎà¤Ï·î¤ËÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¢¡ÊÆ¹ñ¤ÎÄå»¡±ÒÀ±¡¢ËÌÄ«Á¯¥Î¥É¥ó¥ß¥µ¥¤¥ëÃµÃÎ
´Ú¹ñ¤Î±§Ãè³«È¯¤âÂÎÀ©¶¥Áè¤¬²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£89Ç¯12·î¡¢¥¤¥é¥¯¤¬¥½Ï¢À½¥¹¥«¥Ã¥É¥ß¥µ¥¤¥ëµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë±ÒÀ±ÂÇ¤Á¾å¤²¤ò»î¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÛ²á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÍâÇ¯5·î¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯¤ò¸«ÅÏ¤¹ÊÆ¹ñ¤ÎÄå»¡±ÒÀ±¤¬¡¢¥¹¥«¥Ã¥É¤ò²þÎÉ¤·¤¿¥Î¥É¥ó¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤â¤½¤ÎÅö»þ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·»Ï¤á¤¿¡£¥¤¥é¥¯¤Î¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿Åö»þ¡¢´Ú¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè¸¦µæ½ê¡Ê¸½´Ú¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè¸¦µæ±¡¡¢°Ê²¼¡¦¹Ò±§¸¦¡Ë¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤Ï±§Ãè¿ä¿Êµ¡´Ø¸¦µæ¼¼Ä¹¤À¤Ã¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¥í¥±¥Ã¥È³«È¯¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤¤¤Ä¤«¥í¥±¥Ã¥È¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ³Æ¼ïÄ´ºº¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Í½»»¤¬¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÀ½ºî¤Ë¤Ï¼ê¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¹Ò±§¸¦¤Î±§Ãè´ØÏ¢¼çÍ×Ç¤Ì³¤ÏÂ¾¹ñ¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¿Í¹©±ÒÀ±¤ò³«È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¹©±ÒÀ±¤ÏÀè¿Êµ»½Ñ¤Î°ÜÅ¾¤äÉôÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤¬Èæ³ÓÅªÍÆ°×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·³»öÌÜÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥í¥±¥Ã¥È¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ³«È¯¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Ê¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤¬92Ç¯¤Ë½é¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¡Ö¥¦¥ê¥Ó¥ç¥ë1¹æ¡×¤ò²¤½£¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¿Í¹©±ÒÀ±¤Î³«È¯¤¬È¯¼ÍÂÎ¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¡Ë¤è¤êÀè¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÍýÍ³¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó´Ú¹ñ¤â·³»öÉð´ï¤È¤·¤Æ¤Î¥í¥±¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÃÏÀ¯³ØÅª¥¤¥·¥å¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÍÄøµ÷Î¥¤¬180¥¥í°ÊÆâ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢±ÒÀ±ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤Ë¤Ï±þÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÈ¯¼ÍÂÎ¤Î³«È¯¤Ï¥Î¥É¥ó¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¸«Ä¾¸å¤ËÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤¹¤°¤Ë²Ê³Ø¥í¥±¥Ã¥È³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£3Ç¯Í¾¤ê¤Î¸¦µæ³«È¯¤ÎËö¡¢93Ç¯6·î¤ËºÇ½é¤Î²Ê³Ø¥í¥±¥Ã¥ÈKSR¡Ýµ¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¸ÇÂÎÇ³ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë1ÃÊ¥í¥±¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£199ÉÃ¤Î´Ö¤Ë77¥¥í¤òÈô¹Ô¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½Å¤¤¤â¤Î¤òÀÑ¤ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¾å¤¬¤ë½é¤Î±ÕÂÎÇ³ÎÁ²Ê³Ø¥í¥±¥Ã¥ÈKSR¡ÝIII¤Î³«È¯¤¬Â³¤¤¤¿¡£98Ç¯¤«¤é5Ç¯´Ö¤Ë580²¯¥¦¥©¥ó¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ËÄÌ²ß´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£³«È¯½éÇ¯ÅÙ¤Î98Ç¯¤ÎÍ½»»¤¬20²¯¥¦¥©¥ó¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤«³Î¿®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê98Ç¯9·î1Æü¡¢¹Ò±§¸¦¤ËµÞ¤ÊÏ¢Íí¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤òÅÏ¤¹¤Î¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤¬Á°Æü¤ËÈ¯¼Í¤·¤¿¥Æ¥Ý¥É¥ó1¹æ¤Îµ°À×¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï¥Æ¥Ý¥É¥ó1¹æ¤Ë¿Í¹©±ÒÀ±¡Ö¸÷ÌÀÀ±1¹æ¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Ê¬ÀÏ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿Ëö¡¢¡Ö¿Í¹©±ÒÀ±ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»î¤ß¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢µ°Æ»¤Ë¤Ï¾è¤é¤º¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤â»Ù±ç¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿KSR¡ÝIII¸¦µæ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î¸¦µæÈñ¤Ï780²¯¥¦¥©¥ó¡¢98Ç¯ÅÙ¤Î¸¦µæÈñ¤Ï10ÇÜ¶á¤¤198²¯¥¦¥©¥ó¤ËÁý¤¨¤¿¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤òÀâÆÀ¤·¡¢Ê¿ÏÂÅªÌÜÅª¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼ÍÄøµ÷Î¥À©¸Â¤â²ò½ü¤·¤¿¡£
2002Ç¯11·î¤ËKSR¡ÝIII¤¬¡¢2013Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Èµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤·¤¿¡ÖÍåÏ·¡Ê¥Ê¥í¡Ë¡×¤¬¡¢¤½¤·¤Æ2022Ç¯6·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Îµ»½Ñ¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¡Ö¥Ì¥ê¡×¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ì¥ê¡×¤¬¤Ï²Ê³Ø±ÒÀ±¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤¿¡£¤Ä¤¤¤ËÆÈ¼«¤Î±§ÃèÍ¢Á÷ÂÎ·Ï¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ç´Ú¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦¥¤¥ó¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë½Å¤µ1¥È¥ó°Ê¾å¤Î±ÒÀ±¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿À¤³¦7Âç¹ñ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢2009Ç¯¤ËÍåÏ·±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ì¥ê¡×¤Î³«È¯²áÄø¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£30Ëü¸Ä¤ÎÉôÉÊ¤ÈÁÇºà¤¬¿¼¹ï¤Ê²¹ÅÙ¤È°µÎÏ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ï²¹¤Ç´°Á´¤ËºîÆ°¤¹¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤â¤³¤¦¤·¤¿¶Ë¸Â´Ä¶¤Ç¤Ï°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥í¥±¥Ã¥ÈÅÀ²ÐÄ¾¸å¤Î·ã¤·¤¤¿¶Æ°¤Î¤¿¤áÏ¢·ëÉôÉÊ¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£¤¤¤¯¤éÃÏ¾å»î¸³¤ò¤·¤Æ¤â¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ê¤É¤À¡£È¯¼ÍÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÉÁ¤¯ÂÀ¶Ë´ú¡Ê´Ú¹ñ¤Î¹ñ´ú¡Ë¤ä¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ë¤âÆÃ¼ì¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¤Ï¶ËÄã²¹¤òÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤¬È¯¼Í¾ìÌÌ¤ò¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¡×¤ÎÊ¸»ú¤Î°ìÉô¤¬Çí¤¬¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡£¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¾¤Ã¤È¤¹¤ë¡£
¥í¥±¥Ã¥È³«È¯¤ÏÆñ´Ø¤ÎÏ¢Â³¤À¡£¡ÖÍåÏ·¡×¤È¡Ö¥Ì¥ê¡×¤¬²¿ÅÙ¤«Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯À¼±ç¤È·ãÎå¤òÁ÷¤Ã¤¿¹ñÌ±¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ºÇÔ¤Ï¸¦µæ³«È¯¿Ø¤Ë¤Ï¤¾¤Ã¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£