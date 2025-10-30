ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡¢¼·Ç·½õ¤¬78Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄÁ±éÌÜ¤ËÄ©¤à¡¡¡ÖËÏÅÉ½÷¡×¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼È¯°Æ¤Ç¾å±é·èÄê¡ÖÌÌÇò¤¤±éÌÜ¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê43¡Ë¤ÈÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ê42¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÃæÂ¼´ª¶åÏº¡¡ÃæÂ¼¼·Ç·½õ½Õ¶Ç²ÎÉñ´ìÆÃÊÌ¸ø±é¡×¡Ê3·î7Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦ÉÜÃæ¤Î¿¹·Ý½Ñ·à¾ì¡¢Á´¹ñ11¥«½ê¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡2005Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÃæÂ¼²°°ìÌçËèÇ¯¹±Îã¤ÎÁ´¹ñ½ä¶È¸ø±é¡£22Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Á´¤Æ¤ò²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡Ö±ð¹È½ìÀÜÀÛ¡Ê¤¤¤í¤â¤ß¤¸¤Ä¤®¤¤Î¤Õ¤Ä¤Ä¤«¡¦¹È´å¡Ë¡×¡ÖËÏÅÉ½÷¡Ê¤¹¤ß¤Ì¤ê¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡×¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£¼·Ç·½õ¤Ï¡ÖËÏÅÉ½÷¤Ï½é¤á¤Æ´Ñ¤ë±éÌÜ¤Ç¤¹¤·¡¢¹È´å¤Ï¤¤¤Ä¤â²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤ÍÙ¤ê¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±éÌÜ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÄÌ¤ÊÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£À¨¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÏÅÉ½÷¡×¤Ï²ÎÉñ´ì¤È¤·¤Æ¤Ï1948Ç¯°ÊÍè78Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾å±é¡£ÂçÊÑÄÁ¤·¤¤±éÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Ç½¶¸¸À¤Î¡ÖËÏÅÉ¡×¤òÂêºà¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª3¿Í¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤«¤±¹ç¤¤¤È¤À¤Þ¤·¹ç¤¤¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï±î¼ãÎ®¤Ç±é¤¸¤ë¡£
¡¡´ª¶åÏº¡¢¼·Ç·½õ¤ÎÂ¾¤ËÂÀÏº´§¼Ô¤È¤·¤ÆÃæÂ¼Äá¾¾¡Ê30¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¼·Ç·½õ¤Ï¡Ö±î¼ãÎ®¤Î¤ò¸«¤ë¤È100¡óÂÀÏº´§¼Ô¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ì¤ÐÂÀÏº´§¼Ô¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£´ª¶åÏº¤â¡ÖÅö¤¿¤ë¤«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤«¤ÏÄá¾¾¼¡Âè¡×´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖËÏÅÉ½÷¡×¤Ï¡Ö·ÝÇ½¤¤ï¤ßÆ²¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¾å±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£´ª¶åÏº¤Ï¡Ö¼ì·®¾Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤±éÌÜ¥×¥é¥¹º£¤Þ¤Ç¶½¹Ô¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤Ã¤¿¡£Î¾Êý·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë±éÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÁªÄê¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£