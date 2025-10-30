韓国の5人組ボーイズグループ、TOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』発売記念ショーケースが、10月22日に東京・六本木ヒルズアリーナで開催された。

【写真】ハートポーズからクールな顔まで、メンバーの尊いソロカット

「すべてMOAのみなさまのおかげです」

表題曲の『Can‘t Stop』を含め4曲を披露したほか、5大ドームツアーについてもサプライズ発表。当日は冬のような寒さだったが、会場に訪れたファンのハートを熱くした。

最初に披露したのは『Where Do You Go?』。フレッシュなバンドサウンドとアップテンポなボーカルが似合うポップロック調の曲で、ファンの掛け声も重なり会場は最初から大盛り上がり。続いてのトークタイムでは、

「アニメのテーマソングのような雰囲気があって、個人的にも好きな曲です。聞いていて胸がいっぱいになるような、エモーショナルな曲です」

と、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）が曲についてコメント。TAEHYUN（テヒョン）も、

「僕もお気に入りの曲なんですが、希望に満ちていて、”君はできる”というポジティブなメッセージが込められています。MOAちゃんならできる！」

と、にこやかにファンへ語り掛ける（MOAはファンの呼称）。

お次はアルバム収録曲の『Beautiful Strangers [Japanese Ver.]』と『星の詩 [Japanese Ver.]』を披露。

『Beautiful Strangers [Japanese Ver.]』は、幻想的なピアノラインとパワフルなシンセサイザーの対比が引き立つ、トラップリズムのヒップホップジャンルの曲。メンバー5人の一糸乱れぬパフォーマンスにファンから歓声が上がる。

『星の詩 [Japanese Ver.]』をしっとりと歌い上げる美声に、壮大な物語のような感動的な余韻が残った。

ここで、すでに発表されている3大ドームツアーにサプライズの追加公演が。ファンからは大歓声が上がる。2025年1月に東京ドーム、同2月には京セラドーム大阪でも公演を行い、全部で5大ドームツアーになるとのこと。

「すべてMOAのみなさまのおかげです。もちろん私は（5大ドームツアーの開催を）知っていましたが、みなさまが喜んでくださる姿を見られたのは本当にうれしくて、涙が出そうになりました」

とユーモアを交えつつ、ファンへ気持ちを伝えるTAEHYUN。HUENINGKAIも、

「僕も発表する前はとても緊張していました。5大ドームツアーで、みなさんをがっかりさせることのないステージをお見せしようと思っています」

そう意気込みを語った。そして、最後のパフォーマンスの前に、5人からファンへのメッセージ。

アルバムの制作秘話も

「みなさん、雨も降って寒い天気の中、来てくださってありがとうございます。頑張ります!」

と、笑顔とガッツポーズを見せるSOOBIN（スビン）。

「来てくださって本当にありがとうございます。サードアルバムがリリースになりました。これからがスタートです。これからの僕たちの行き先をしっかりと見守ってほしいと思います。頑張ります」（HUENINGKAI）

「今回のアルバムは、日本のみなさまがたくさん送ってくださる、大きな愛に応えるために作ったアルバムです。発売と同時に、本当に大きな愛情をいただけてうれしいです。また、みなさんとより近くでお会いできるように、僕たちも努力していきたいと思います」（BEOMGYU[ボムギュ]）

「足を運んでくださって、本当にありがとうございます。短い時間ではありましたが、こうしてみなさんにお会いできたことが、とても幸せです。これからの僕たちの活動も、MOAのみなさんと一緒に楽しい時間を過ごせたらいいなと思います。ありがとうございます。愛してます」（YEONJUN[ヨンジュン]）

最後にTAEHYUNが、

「実は、今回のアルバムは、当初はシングルで出そうかという話がありました。ですが、みなさんが本当に大きな愛情を僕たちに送ってくださっているので、オリジナル曲を入れて、3枚目のフルアルバムとして出すことになりました。みなさんに喜んでいただいてとってもうれしいです」

とアルバムの制作秘話を語り、日本オリジナルの新曲『Can‘t Stop』を披露。強烈なシンセサウンドリズムにあわせ、強く繊細な歌声が響きわたる。

大歓声の中パフォーマンスが終了し、ステージの端から端まで移動しながら笑顔でファンサービス。ファンを魅了し続けたTOMORROW X TOGETHERだった。