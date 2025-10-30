タイトルに鳥の名前が入っている曲５選 タイトルに鳥の名前が入っている曲５選

鳥の姿は、古くから音楽や文学において自由や憧れの象徴として描かれてきました。翼を広げて空を舞う姿は、日常から解き放たれる解放感や、遠くへと旅立つ希望を重ね合わせるのにふさわしい存在です。そのため多くのアーティストが、鳥の名前をタイトルに取り入れ、自身の思いを込めた楽曲を生み出してきました。そこには、力強く羽ばたく鷹や鷲のような勇ましさもあれば、夜を彩るフクロウのような神秘性、あるいは小鳥のさえずりのように繊細で優しい響きもあります。本記事では、そんな鳥の名前を冠した印象的な楽曲を5曲ご紹介します。それぞれの曲に込められた情景やメッセージに耳を澄ませながら、音楽とともに空を翔けるひとときを楽しんでみてください。



●東京スカパラダイスオーケストラ「カナリヤ鳴く空」



●スピッツ「放浪カモメはどこまでも」



●コトリンゴ「ツバメが飛ぶうた」



●矢野顕子「夢のヒヨコ」



●kurayamisaka「sekisei inko」



（written by 山崎健治）

