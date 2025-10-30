ウェンディーズに『チキン竜田バーガー』が7年ぶりに登場 出汁を効かせた衣に和の旨味
ウェンディーズ・ジャパンおよび、ファーストキッチンでは、ウェンディーズ・ファーストキッチン全店（一部店舗を除く）にて、和の旨味が楽しめる『チキン竜田バーガー』（単品税込490円／GOOD PRICE SET税込650円）を、11月6日から期間限定で販売する。
【写真】7年ぶりに登場する『チキン竜田バーガー』
同店で『チキン竜田バーガー』を販売するのは7年ぶり。出汁を効かせた下味が特徴の、サクサクとした衣のチキン竜田に、ウェンディーズの程よい酸味が楽しめるマヨネーズと、シャキシャキなレタスを組み合わせた。和の旨味を楽しむことができる一品。
また、ウェンディーズ・ファーストキッチンでは、お手頃価格で好評の「GOOD PRICE SET」にも登場。同セットは、フレンチフライポテトSとドリンクが付いてくる。
