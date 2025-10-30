「てかママが可愛すぎるんだけど！」元モー娘。、美人母の顔出しショットに反響「ママにそっくりね」
元モーニング娘。で俳優の新垣里沙さんは10月29日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、美人な母の顔出しショットも披露しました。ファンからは称賛の声が寄せられています。
【写真】新垣里沙のかわい過ぎる美人ママ
この投稿にファンからは、「ママにそっくりね」「大切な素敵な写真を見せてもらえて嬉しいです」「りさちゃん おばぁちゃまにそっくり」「里沙ちゃんもママも可愛いすぎて「パパさんの眼鏡とママが持ってるカメラの大きさに時代を感じます」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】新垣里沙のかわい過ぎる美人ママ
「時代を感じます」新垣さんは「懐かしい写真が出てきたー やっぱり写真は残しておくといいですねっ てかママが可愛すぎるんだけど！！」とつづり、7枚の写真を掲載。1枚目には、幼き日の新垣さんを膝に乗せた母親が写っています。また、父親も交えて家族で寄り添っている写真や、祖母とのツーショットなども。最後の写真では、白いワンピースに身を包んだ新垣さんと母親が同じポーズを決めているほほ笑ましい瞬間を切り取っています。
愛犬とのツーショットも26日にもInstagramを更新していた新垣さん。この時は、愛犬を自身の服の中に入れる写真を公開していました。愛犬については「可愛すぎるのよ」と愛あふれるコメントもつづるなど、家族同様の存在であることがうかがえます。今後も新垣さんの家族ショットを楽しみにしたいですね。
(文:勝野 里砂)