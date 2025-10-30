コメの価格抑制のため放出されて話題になった政府備蓄米。

実は不作などの非常時に備えた米の備蓄は、奈良時代にも行われていた。奈良国立博物館（奈良市）で１０日まで開催中の「第７７回正倉院展」（特別協力・読売新聞社）で展示されている「正倉院古文書正集（しょうそういんこもんじょせいしゅう） 第十三巻（和泉（いずみ）監正税帳（げんしょうぜいちょう））」に、当時の〈備蓄米〉に関する記録を見ることができる。（吉田清均）

正税帳は、地方諸国の財政決算報告書。正倉院には天平年間に作成された正税帳類が断片として２７種類伝わり、重要な史料となっている。和泉監正税帳は、現在の大阪府南部にあった「和泉監」が作成し、朝廷に提出した天平９年（７３７年）度の報告書だ。

当時は稲が税として倉庫に収納され、その一部が主に非常時に備えて貯蔵する「不動穀」とされた。展示されている正税帳に見える保管用の倉「東第壹板倉（ひがしだいいちいたくら）」には、「不動」の文字とともに、倉の大きさや稲の量、封印された時期などが細かく記されている。倉の鍵は朝廷に預けられ、許可なく不動穀を持ち出すことはできなかったという。

ただ、正税帳には稲が有効に運用されていなかったと読みとれる記述もある。

行政経費として使う稲を収めていたとみられる「東第壹丸木（まるき）倉」は、「空」と記され、在庫がなかったことがわかる。別の地域の倉にも同様の記述が見られ、７３５〜７３７年に流行した疫病の影響らしい。

一方、「不動」と書かれた「南第参（さん）板倉」には、養老６年（７２２年）の稲が保管されたまま。９年と定められていた不動穀の保存期限を６年も過ぎていることになる。別の正倉院文書には「不動穀が腐っている」という趣旨の記録もあり、管理に問題があった様子がうかがえる。

現代でも備蓄米の放出にかかわらず、コメの価格は高止まりが続いており、同館の樋笠逸人研究員は「『備蓄米』の活用を巡っては、今も昔も課題があったことがわかる。難しいイメージの古文書も、最近の話題に引きつけて身近に感じてもらえれば」と話している。