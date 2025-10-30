韓国の人気グループ・ＥＸＯ（エクソ）が２７日、グループ名義での再始動を予告するも、チェン、ベクヒョン、シウミン（以下、ＣＢＸ）の不参加が判明。その後、ＥＸＯの所属事務所・ＳＭエンターテインメント（以下、ＳＭ）とＣＢＸが訴訟内容に関するコメントを発表し、両者の意見が平行線をたどっていると３０日、現地メディアのＯＳＥＮなどが報じた。

ＣＢＸとＳＭは２０２３年、契約や金銭問題などをめぐり、双方が訴訟を起こしたとメディアで報じられていた。

記事によると２８日、ＣＢＸはＳＭへ提起した精算資料の未提供および不当契約などの訴訟が相次いで却下され、不起訴判決により敗訴したことが明らかになったという。そして２９日、ＣＢＸの所属事務所・ＩＮＢ１００は「弊社とＣＢＸは、ＥＸＯの一員として完全体で活動することをファンの皆さまに約束しており、その実現に向けてあらゆる努力をしている」と伝えた。

また「今年７月９日にＳＭと会い、最初の合意意思を確認した。ＥＸＯの完全体活動のため、合意の方向性と意志を確認した」とし、９月１０日にＳＭと具体的な合意案を相互共有、実質的な協議段階に入ったとした。

このコメント発表後、ＳＭは同日にすぐさま反論。「弊社はＣＢＸとの紛争終結に関する合意と、チーム活動は別問題であることを明確に伝えた」とし、ＥＸＯ活動への合流には、困難があると強調したという。

その理由について「無理のある多数の紛争を通して双方の信頼が大きく崩れたのはもちろん、ＥＸＯというグループに与えた損害および、ファンとメンバーに与えた傷は大きい。従来の合意書を履行し、信頼回復のための３人の真剣な努力が順序として先にある」とした。

ＳＭの反論に、ＣＢＸ側が再び異を唱え「全ての協議は『ＥＸＯの完全体活動』を前提に進められた。ＣＢＸは従来の合意書の履行意思を明確にし、メンバーと直接コミュニケーションを取りながら、グループの一員としてともに活動するために努力してきた」と強調したことを伝えた。

ＥＸＯの完全体活動への合流を希望するＣＢＸの立場と、「信頼回復が優先」というＳＭの反論が相次ぐ中、今後のＥＸＯ活動がどのように展開されることになるのか、その行方が注目されている。