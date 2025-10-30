ドナウ川で押船を操縦して平底船を輸送する米軍の兵士たち/ Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images/File

（ＣＮＮ）米国は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の東方に位置するルーマニアから一部部隊を撤退させる。米欧の当局者が２９日に明らかにした。米国防総省は、活動の重点を欧州から本土防衛及び中南米へ移行しようとしている。

米欧州アフリカ陸軍によると、米軍は第１０１空挺（くうてい）師団第２歩兵旅団戦闘団を米ケンタッキー州に帰還させる。同部隊の補充は行わない。この再展開は、過去数週間、ＮＡＴＯ東側諸国がロシアからの脅威の急増に直面している中で行われる。そこにはポーランド領空への複数回の無人機侵入や、リトアニア領空への度重なる侵犯などが含まれる。

陸軍はこの兵力削減について、ヘグセス国防長官による熟慮の上の措置だと説明。「バランスの取れた米軍の戦力態勢を確保する」ことが狙いだと述べた。

陸軍は報道向けの発表で今回の措置について、米国の欧州からの撤退やＮＡＴＯに対する注力低下を示唆するものではないと強調。むしろ欧州の能力と責任の増大を示す、前向きな兆候だと指摘した。その上で、「ＮＡＴＯ加盟国は、欧州の通常防衛における主要な責任を負うというトランプ米大統領の要請に応えている。この戦力態勢の調整によって、欧州の安全保障環境が変化することはない」と述べた。

ルーマニア国防省は声明で、「米軍のグローバルな態勢を再評価するプロセスの一環として、ＮＡＴＯ東部戦線に展開している米軍の一部が撤退することを知らされた」と述べた。さらに、「約１０００人の米兵が引き続き我が国の領土に展開する」と付け加えた。

声明では、「米軍の規模縮小は、政権が掲げる新たな優先事項の影響だ」と述べている。

米軍は、黒海のミハイ・コガルニチャヌ空軍基地から撤退する。基地は事実上依然としてロシアの支配下にあるクリミア半島のすぐ対岸に位置する。

一部部隊の撤退は、共和党から国防総省の決定に対する異例の反発を引き起こした。同党のロジャー・ウィッカー上院議員とマイク・ロジャーズ下院議員は共同声明で、この動きは「ロシアに誤ったメッセージを送るものだ」と批判。「トランプ大統領は今まさに、ウクライナの恒久的な和平実現に向けてロシアのプーチン大統領に対し、交渉のテーブルに着くよう圧力をかけている最中だ」と訴えた。

上下両院の軍事委員会の委員長をそれぞれ務めるウィッカー氏とロジャーズ氏は、この決定への「強い反対」を表明し、「決定に先立って議会に相談がなかったことが懸念される」と述べた。

ＮＡＴＯの複数の当局者はＣＮＮに対し、米国が欧州に展開する部隊の規模は、２０２２年のロシアによるウクライナ侵攻以前を引き続き上回っていると説明した。しかしＮＡＴＯの防衛計画担当者は現在、米国が欧州におけるプレゼンスを一段と縮小するかどうか注視している。縮小する場合、ＮＡＴＯは欧州大陸全体における同盟国軍の展開方法を見直さなくてはならなくなる公算が大きい。当局者の１人はそう述べた。