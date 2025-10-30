STARTO社「第2回外部有識者会議」開催を報告 議事次第には「タレント向けオンラインメンタル相談窓口の開設」も
【モデルプレス＝2025/10/30】STARTO ENTERTAINMENTが10月30日、公式サイトを更新。「2025年度外部有識者会議（第2回）」を開催したことを報告した。
コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の整備・強化の一環として、7月30日に「2025年度外部有識者会議（第1回）」を開催していた同社。この日は「9月29日に『2025年度外部有識者会議（第2回）』を開催したことをご報告いたします」とし、「第2回会議では、当社のコンプライアンスに関する取組状況や出来事について報告・質疑応答を行った後、今年度のモニタリングの中で実施を予定しているアンケート調査について協議が行われました」と内容について説明した。
また、あわせて「2025年度モニタリングのための外部有識者会議（第2回）議事次第」も公開され、「配布資料」には「ジュニア向けコンプライアンス研修 実施案」や「タレント向けコンプライアンス研修 資料」、「タレント向けオンラインメンタル相談窓口の開設」などの文言も。なお、同社は「今回の結果を踏まえ、次回は12月下旬に開催予定です」と伝えている。（modelpress編集部）
株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木 克明、以下「当社」）は、人権方針に定める人権デュー・デリジェンス並びにコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の整備・強化のための取組の一環として、9月29日に「2025年度外部有識者会議（第2回）」を開催したことをご報告いたします。
第2回会議では、当社のコンプライアンスに関する取組状況や出来事について報告・質疑応答を行った後、今年度のモニタリングの中で実施を予定しているアンケート調査について協議が行われました。
【別紙1】
2025年度モニタリングのための外部有識者会議（第2回）議事次第
＜当社の取組状況モニタリングのための外部有識者＞
磯谷文明 弁護士（くれたけ法律事務所 東京弁護士会）
斉藤章佳 精神保健福祉士・社会福祉士（医療法人社団 明善会 西川口榎本クリニック）
今回の結果を踏まえ、次回は12月下旬に開催予定です。
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10056?ima=0320
