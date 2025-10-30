日本ハムからドラフト３位指名された大塚瑠晏内野手（２２）＝東海大＝が３０日、神奈川県平塚市の同大野球部グラウンドで大渕スカウト部長、伊藤スカウトの指名あいさつを受けた。高い守備力で大学日本代表でもレギュラーの世代ナンバーワン遊撃手は「これからまたさらに頑張らないといけない」と気を引き締めた。

まず目を引くのはきりりとした端正な顔立ち。印象を問われた大渕部長も開口一番「イケメンですね」と感心した。日本ハムでは３月に松本剛、伊藤ら５選手が女性グラビア週刊誌「ａｎａｎ」にスーツ姿で登場。スペシャルエディション版で、プロスポーツチーム選手のユニットとしては同誌で初めて表紙を飾った。グラウンド外でも積極的にファンに発信していく球団の土壌がある。中学、高校時代のバレンタインデーには「１０個いかないぐらい」のチョコをもらっていたという大塚も「表紙は狙ってないですけど、そのぐらいの活躍はしたいです」と、はにかみながら目標に掲げた。

チームの遊撃手では今季、水野に次いでルーキーの山県も８４試合に出場。華麗な守備と急成長した打撃で存在感を示した。大塚はすでに山県と連絡をとったことを明かし「守備のことを聞きたい」と“弟子入り”を志願。一方で「スピード感は自分の強みなので、負けたくない」と、ポジション争いに挑む闘志ものぞかせた。

東海大相模、東海大と名門で主将を歴任した統率力もあり、大渕部長は「野球ＩＱが高いプレーが随所に見られた」と評価した。将来的な目標には、ゴールデングラブ賞とベストナインを挙げた大塚。瑠晏（るあん）の名前には「人を魅了する、引きつけられる人になってほしい」という願いが込められているという。プレーでもビジュアルでもファンを魅了する世代ナンバーワンの“イケメンショート”を目指す。