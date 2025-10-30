「ラヴィット！」生放送中に出演者が涙 理由に共演者総ツッコミ「SASUKEレベルで泣いてるやん」
【モデルプレス＝2025/10/30】タレントのギャル曽根が30日、TBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）に生出演。涙を拭う場面があった。
【写真】生放送中に悔し涙見せた39歳タレント
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆ギャル曽根「味覚王」連勝ストップ
この日、番組では目隠ししたまま味を当てる恒例企画「味覚王」のふりかけ編を実施した。これまでに挑戦した寿司・カップヌードル・焼肉・焼き鳥編でパーフェクトを出して4連勝しているギャル曽根は「芸能人格付けチェック！」（ABCテレビ・テレビ朝日系）で連勝記録を伸ばし続けるアーティスト・GACKTの名前を挙げ「自分の味覚に絶対の自信があるから『ラヴィット！』のGACKTさんを目指して連勝記録を伸ばしたい」と意気込み、5連勝を目指して挑戦した。
◆ギャル曽根「どうしよう泣きそう…」
順調に正解を重ねていくギャル曽根だったが、最終問題で失敗。連勝記録がストップし、まさかの結果に言葉を失った。ふりかけ味覚王に輝いたお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政から「ちょっと見てられへんくらい可哀想」と同情されると、ギャル曽根は「どうしよう泣きそう…」と思わず悔し泣き。MCのお笑いコンビ・麒麟の川島明は「今までがすごすぎただけ」とフォローしつつ「そんなにこれに懸けてた？SASUKEレベルで泣いてるやん」とツッコみ、ギャル曽根は「やっぱりGACKTは難しいなぁ…」と項垂れてスタジオの笑いを誘った。（modelpress編集部）
