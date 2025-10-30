秋山成勲の妻SHIHO、YouTubeチャンネルが6日で登録者数20万人突破！韓国で大人気

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の妻でモデルのSHIHO（矢野志保）が、ユーチューブを通じて熱い反応を得ている。

去る10月24日、SHIHOはYouTubeチャンネルを開設後、わずか6日で登録者数20万人を突破した。

先立って、10月28日には「ユーチューブのスタッフの皆さんと登録者数10万人突破をお祝いした。登録してくださった皆さんありがとうございます」という文章とともに、ケーキを持って明るく笑う動画を公開したが、1日で2倍近い成長の勢いを見せた。

彼女のチャンネルは「秋山成勲が呼んでくれないので、アルゴリズムに現れることを決心したSHIHO」という挑発的な予告動画で始まった。

夫の秋山成勲と娘のサランちゃんも登場して応援のメッセージを伝え、本格的なコンテンツでは「おばさん」コンセプトを前面に出した率直で豪快な話術で視聴者を魅了している。

特に、「秋山成勲主人が招待する本当の家公開」というタイトルの動画は、10月29日基準で再生回数240万回を超え、爆発的な人気を博している。

ネットユーザーたちは「豪快な笑いが中毒的だ」「秋山成勲のユーチューブに追いつきますように」「すでに秋山成勲を超える勢い」といった熱い反応を見せ、応援した。

なお、SHIHOは2009年に秋山成勲と結婚し、娘のサランちゃんがいる。秋山成勲もYouTubeチャンネル「ChooSungHoon」を運営し、登録者数200万人を突破した。

