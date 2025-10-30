おいしくて栄養も◎ カラダをいたわる“一石二鳥ドリンク”が続々登場

朝起きたときやひと休みのタイミング、寝る前などちょっとしたときにおいしく飲めて、カラダのためを考えられたドリンクが続々。和漢の成分やスーパーフルーツ、タンパク質なども手間をかけずに摂れます。

おいしくて栄養も◎、“一石二鳥ドリンク”カタログ

1、ミラクルフルーツを手軽に

豊潤サジー

栄養価が高く希少で濃厚なサジーベリージュース。ビタミンの要と呼ばれるビタミンA・C・Eのほか、必須アミノ酸9種を含む18種のアミノ酸、鉄など200種以上の栄養成分を含む。ハーブの甘みで飲みやすい味わい。1000ml \4,378（フィネス TEL. 0120-129129）

2、おやすみ前の欲張りケア

カネカ×LAVA ナイトヴェール

還元型コエンザイムQ10を1本あたり100mg配合した機能性表示食品。グレープフルーツ、オレンジ、レモンの3種の果汁とハチミツを使用したやさしい甘さが特長。睡眠に悩みを抱える人や肌の乾燥が気になる人におすすめ。50ml \322（カネカ食品 TEL. 0120-97-1207）

3、和漢エキスが悩みに寄り添う

enn you（エンユー） 巡 レモネード味

クラシエ漢方研究所が監修した、女性のためのおまもりドリンク。ナルコユリの根やハトムギの種子エキスを配合した「巡」は、レモン果汁の酸味とお米を糖化してつくったライスミルクの自然な甘みでさわやかな味わい。125g \378（enn you TEL. 0120-838-036）

4、体の内から温める

薬膳好日 ジンジャー＆アップル

薬膳の基本である五味（酸・苦・甘・辛・鹹）の思想に基づいて、素材をバランスよく配合したホット飲料。生姜を中心に、ハチミツとりんごを組み合わせたほっとする味わい。芯から温まりたいときに。期間限定発売。500ml \238＊編集部調べ（サントリー TEL. 0120-139-320）

5、水でタンパク質補給!?

サイクルミーウォーター たんぱく質がとれる水 ほんのり桃

低分子コラーゲンを1本あたり5g配合、水分補給とタンパク質摂取を同時に叶える水。室戸沖の海洋深層水に由来するミネラル（ナトリウム）も含み、カラダに不足しがちな栄養をバランスよく補える。すっきりとした桃風味。500ml \192（ドットミー）