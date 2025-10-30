アオシマ、プラモデル「FD3S RX-7 ‘02 エアサスカスタム」、「BNR32 スカイライン GT-R ‘89 エアサスカスタム」が2026年2月に発売
青島文化教材社は、プラモデル「1/24 FD3S RX-7 ’02 エアサスカスタム(マツダ)」、「1/24 BNR32 スカイラインGT-R 釻89 エアサスカスタム（ニッサン）」を2026年2月に発売する。価格は各4,620円。
本商品は、スポーツカー「FD3S RX-7 ’02 エアサスカスタム」、「BNR32 スカイラインGT-R 釻89 エアサスカスタム」を1/24スケールプラモデル化したもの。新機構のシャーシが採用され、完成後も車高とキャンバー角、ステアリング角が変更できるエアサスカスタムシリーズとなっている。
ステアリングは左右が連動、車高とキャンバーは4輪それぞれ自由に調整できる。
1/24 FD3S RX-7 ’02 エアサスカスタム(マツダ)
2026年2月 発売予定
価格：4,620円
1/24 BNR32 スカイラインGT-R 釻89 エアサスカスタム（ニッサン）
2026年2月 発売予定
価格：4,620円
ザ☆チューンドカー
No.103 1/24 FD3S RX-7 ‘02 エアサスカスタム（マツダ）
No.104 1/24 BNR32 スカイライン GT-R ‘89 エアサスカスタム（ニッサン）
2026年2月発売予定❣
ザ☆チューンドカー

No.103 1/24 FD3S RX-7 '02 エアサスカスタム（マツダ）

No.104 1/24 BNR32 スカイライン GT-R '89 エアサスカスタム（ニッサン）

2026年2月発売予定
