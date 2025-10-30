『沸騰ぐつぐつ焼カレー（チキン）』

　ホットパレットが展開するペッパーランチは、『沸騰ぐつぐつ焼カレー』を11月5日より一部店舗にてグランドメニューに追加し販売する。

【写真】お肉がゴロゴロ…『沸騰ぐつぐつ焼カレー（ステーキ）　』

　辛さは普通・中辛・大辛の3段階。肉はサッパリとした味付けに肉々しい食感が楽しめるチキン、焼くことで旨味の出るビーフ、ごちそう感が楽しめる牛ステーキ、一定数のファンからの人気を誇る牛タンの4種類から好きなものを選べる。

　同店自慢のアツアツな鉄皿にライスとお肉、そして本格的なカレーポットに入ったカレーを別途提供。自分で肉を調理するペッパーランチのスタイルはそのままに、カレールーも好きなタイミングでかけてぐつぐつの焼きカレーに仕上げることができる。

■商品概要　※価格は全て税込
沸騰ぐつぐつ焼カレー（チキン）：870円

沸騰ぐつぐつ焼カレー（ビーフ）：1180円

沸騰ぐつぐつ焼カレー（ステーキ）：1480円

沸騰ぐつぐつ焼カレー（牛タン）：980円

沸騰ぐつぐつ焼カレー（チキン）ライス大盛：940円

沸騰ぐつぐつ焼カレー（ビーフ）ライス大盛：1250円

沸騰ぐつぐつ焼カレー（ステーキ）ライス大盛：1550円

沸騰ぐつぐつ焼カレー（牛タン）ライス大盛：1050円