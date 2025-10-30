ペッパーランチ『沸騰ぐつぐつ焼カレー』登場 辛さ3段階＆肉4種類から選べる
ホットパレットが展開するペッパーランチは、『沸騰ぐつぐつ焼カレー』を11月5日より一部店舗にてグランドメニューに追加し販売する。
【写真】お肉がゴロゴロ…『沸騰ぐつぐつ焼カレー（ステーキ） 』
辛さは普通・中辛・大辛の3段階。肉はサッパリとした味付けに肉々しい食感が楽しめるチキン、焼くことで旨味の出るビーフ、ごちそう感が楽しめる牛ステーキ、一定数のファンからの人気を誇る牛タンの4種類から好きなものを選べる。
同店自慢のアツアツな鉄皿にライスとお肉、そして本格的なカレーポットに入ったカレーを別途提供。自分で肉を調理するペッパーランチのスタイルはそのままに、カレールーも好きなタイミングでかけてぐつぐつの焼きカレーに仕上げることができる。
■商品概要 ※価格は全て税込
沸騰ぐつぐつ焼カレー（チキン）：870円
沸騰ぐつぐつ焼カレー（ビーフ）：1180円
沸騰ぐつぐつ焼カレー（ステーキ）：1480円
沸騰ぐつぐつ焼カレー（牛タン）：980円
沸騰ぐつぐつ焼カレー（チキン）ライス大盛：940円
沸騰ぐつぐつ焼カレー（ビーフ）ライス大盛：1250円
沸騰ぐつぐつ焼カレー（ステーキ）ライス大盛：1550円
沸騰ぐつぐつ焼カレー（牛タン）ライス大盛：1050円
