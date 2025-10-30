◇MLBワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ6-1ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手とワールドシリーズ2戦5打数無安打で抑えたブルージェイズのトレイ・イェサベージ投手が試合後会見に出席し、大谷選手との対戦を振り返りました。

ワールドシリーズで初対戦となる初戦では大谷選手に、空振り三振とファーストゴロに打ち取り、2戦目の対戦となるこの日は第1打席ピッチャーゴロで仕留めると、第2打席は大谷選手がヒザをつく空振り三振にしとめ、計3度の対戦でヒットを与えませんでした。

記者から大谷選手のような素晴らしい打者にヒザをつかせる三振を奪ったことへの感想を聞かれると「僕はただそこにいたんだ。どの打者にも同じように接する。このレベルではどんな打者でもダメージを与えられる。ただの三振だ」と冷静に受け答えました。

9月にメジャー昇格を果たすとレギュラーシーズンわずか3試合に先発。そしてポストシーズンでは5度の先発で3勝1敗とチームにとって欠かせない存在となりました。

周りにはメジャー通算221勝と経験豊富な41歳のマックス・シャーザー投手をはじめ多彩な投手陣が名前を連ねます。「本当に大変な一年でした。でも、ベテランたちに囲まれて過ごせたことは、僕のキャリアの将来にとって素晴らしいことです。彼らは僕が望む最高の扱いをしてくれました。だから、これから他の新人が出てくる時、僕がここに来た時にどう扱われたかを思い出すつもりです」と話しました。

イェサベージ投手が勝利を手にしブルージェイズは3勝2敗で世界一王手を手にします。「本当にクレイジーな世界だよ。ハリウッドでもここまで素晴らしい作品はできないだろう。だから、この作品に参加できただけでも、本当に幸運だと思う」とかみしめました。