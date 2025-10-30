前楽天監督の今江敏晃氏（42）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。コンプライアンスが厳しい昨今のプロ野球事情を明かした。

かつては早出、居残り練習は強制。マメが潰れて握力がなくなった手をテーピングでバットに縛り付けてまで振らされた。

それこそ意識をなくすまで振った。

今江氏が解説の仕事で巨人を訪れたとき、36歳の丸佳浩が「カープで若い頃にやらされた練習、連続ティーとか自分じゃできない。ああやって追い込んで、土台をしっかりつくったから今がある」と話していたという。

今江氏もロッテ時代に同じようにやってきたので共感できた。楽天監督など、練習の強制はタブーの時代に指導者となったが「今の子はやらされないから自分でやらないといけない。だから大変なんです」と、強制がなくなった分、自主性が求められる難しさを強調した。

選手としてやらされ、ロッテ2軍監督など指導者として今度は若手にやらせてきた高橋氏は「俺は150％やらせて、この世界に合わなかったって教えてあげる」と厳しさの理由を説明した。

「80とか70しかやってないのにクビになると“やっておけばよかった”となる。目一杯やらせて合わないんだってなれば、本人が頑張ってきた分、次の世界でも頑張れるという考え方。やめた後で引きずってほしくない」と、とことんまで追い込んできた理由を明かした。