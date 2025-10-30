米国のトランプ大統領とともに来日したヘグセル戦争長官が２９日、Ｘで小泉進次郎防衛大臣とのスカジャン２ショットを含む写真をアップしたところ７００件を超えるコメントが殺到している。

小泉大臣は、ヘグセス戦争長官と２９日に防衛相会談を行い、インスタグラムを投稿。「会談では、私から日本が自らの防衛力を強化する揺るぎない意思を伝え、長官からも力強い賛同を得ました」「ヘグセス長官と個人的な信頼関係を構築し、友情を深めることができたのも、防衛省・自衛隊の支えのおかげ。みんな、ありがとう」などと投稿。小泉大臣の地元・横須賀名物のスカジャンをプレゼントし２人で色違いのスカジャン着用ショットも話題を呼んだ。

ヘグセス長官も自身のＸで「今日、小泉防衛大臣との素晴らしい会談でした」などと投稿。小泉大臣とのスカジャンショットもアップした。

この投稿には７００件を超えるコメントが。「あのジャケットは最高だよ」「ところでこのジャケット、素敵ですね！」「ジャケットの縫製がなかなかかっこいい」「ナイススカジャンジャケット！」など英語での投稿がアップされていた。

ちなみに、プレゼントされたスカジャンは星姫足袋被服工業のものと思われ、同社のＨＰで同様のスカジャンは１６５００円とある。同社のインスタグラムでも、小泉大臣とヘグセス長官がスカジャンを着ている写真がアップされている。