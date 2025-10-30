TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第4話が10月28日に放送され、反響を呼んでいます。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第5話あらすじ。ミナトに鮎美を託すと決めたが、未練を捨てきれない勝男。そこに地元の大分から兄・鷹広が訪ねてきて…

鮎美（夏帆）から「すごく好きな彼氏ができた」と伝えられた直後、バーでミナト（青木柚）を目撃した勝男（竹内涼真）。

そして、居合わせたミナトの元カノたちの話から、ミナトは女性とすぐに付き合うがすぐに別れる“大量消費型恋愛体質”だと判明。

鮎美のことが心配で居ても立ってもいられない勝男でしたが、「元カレは無関係」と南川（杏花）から言われてしまい…。

そんなこととは露知らず、鮎美はミナトと同棲に漕ぎ着ける。

勝男は鮎美のことを吹っ切るためにも、南川と一緒にテキーラを飲みに行くことにして…

＊以下10月28日放送第4話のネタバレを含みます。



火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（c）TBSスパークル／TBS

第4話、ミナトが働く酒屋に…

共に休日出勤をしていた南川に誘われ、飲みに行くことになった勝男。「俺が知ろうとしなかった鮎美を、最後にちゃんと知っておこうと思った」と、テキーラを飲むために行ったお店は、なんとミナトが働く酒屋でした。

鮎美の今彼と元彼という関係性の2人。お互いに自己紹介を済ませたうえで、3人で飲むことに。

ミナト本人の口から、付き合っていること、そして同棲していることを聞いた勝男。ミナトから「大好きです、鮎ちゃんのこと」と真正面から言われてしまい、鮎美のことを忘れらない勝男は、自分自身に「大丈夫大丈夫」と言い聞かせます。

最初は対抗心を見せていた勝男でしたが、ミナトの相手を素直に褒める様子や、明るく接客する姿を見て、少しずつ意識の変化が。

バーで見た鮎美の笑顔を思い出し、＜鮎美は今、幸せなのかもな＞と受け入れ始める勝男。

「ミナトくん、鮎美のこと……よろしく頼む」と振り絞るように話し始めます。

「鮎美の手料理、おいしく食べてあげてほしい。おいしいから」

「それから、食器用洗剤は植物性ね。鮎美は安いのでいいって言うけど、ホントは手が荒れやすいから」

「それから、トイレットペーパーはダブルね。鮎美はシングルでいいって言うけどホントはダブルが好きだから」

「それから、時々高いアイス買ってあげて。ラクトアイスじゃなくてアイスミルクじゃなくてアイスクリームね。ちゃんとアイスクリームって書いてあるやつ」

と続け、最後に「俺が鮎美にできなかったこと、しなかったこと、思いもつかなかったこと、たくさんしてあげてほしい。鮎美のこと任した」とミナトに伝える。

「勝男さん、大丈夫です。鮎ちゃんは誰かに任せなくても大丈夫。だって強いですから。僕らよりずっと」と返すミナト。

その言葉を受けた勝男は「いいやつだ。何か悔しいな」とミナトを認めた様子を見せるのでした。

＜視聴者の声＞

鮎美と同棲を始めた今彼のミナトと、未だに忘れられない元彼の勝男。そんな2人のやり取りに、SNSでは多くの感想が。

視聴者からは「（ミナトは）天性の人たらしだから」「ミナトに嫌な態度とらないのえらい」「自分の至らなさを知って打ちのめされている勝男ってかわいくて困る」「勝男、本当は鮎美のことよく見ていたのでは？」「勝男、だんだんいいところ見えてくるのずるい」「完敗の乾杯（笑）」「勝男の任せた発言もじんわり来たけど、ミナトの見事なカウンターが決まったなあ」といった声があがっていました。

ーーー

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。

恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。

2人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディです。

ーーー

＜番組概要＞

［タイトル ］ 火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』

［放送日時 ］ 2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜よる10:00〜10:57

［スタッフ］

製作：TBSスパークル、TBS

原作：谷口菜津子「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（ぶんか社「comicタント」連載）

脚本：安藤奎

プロデューサー：杉田彩佳、丸山いづみ

演出：伊東祥宏、福田亮介、尾本克宏

編成：関川友理

［出演者 ］夏帆、竹内涼真

中条あやみ、青木 柚、前原瑞樹、サーヤ（ラランド）、楽駆、杏花、池津祥子

菅原大吉

［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/antaga_tbs/

［公式X］ @antaga_tbs

［公式Instagram ］ antaga_tbs

［公式TikTok ］@antaga_tbs