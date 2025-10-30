¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー¡Ù¤Ë¸¶ºî¼Ô¡¦ÉðÅÄ°ìµÁ¤¬¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡¡¡Öµõ¹½¤È»ö¼Â¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÉôÌç ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¡ØÅíÂÀÏº³¤¤Î¿ÀÊ¼¡Ù¤«¤é¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー ー³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«ー¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¹ñ»º¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÏÀïÁè¤ò¤¤¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿¤«¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー ー³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«ー¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¶¦Æ±µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿ÉðÅÄ°ìµÁ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡½ªÀï80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤ÎÀï¶É¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¾¼ÏÂ19Ç¯9·î15Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤ÎÀï¤¤¡×¤È¡¢½ªÀï¤òÃÎ¤é¤º2Ç¯´ÖÀøÉú¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿34¿Í¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£¡Ø¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Âè46²óÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÉðÅÄ°ìµÁ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¡£¿´Í¥¤·¤¤Ì¡²è²È»ÖË¾¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄ´Ý¶ÑÌò¤ÇÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÅÄ´Ý¤ÎÍê¤ì¤ëÁêËÀ¡¦µÈÉß²Â½õ¤òÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î¾¼ÏÂ19Ç¯¡¢Æî¹ñ¤ÎÈþ¤·¤¤Åç¡¦¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¡£¤½¤³¤Ë¡¢21ºÐ¤ÎÆüËÜÊ¼»Î¡¦ÅÄ´Ý¤Ï¤¤¤¿¡£Ì¡²è²È»ÖË¾¤ÎÅÄ´Ý¤Ï¡¢¤½¤ÎºÍ¤òÇã¤ï¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÇ¤Ì³¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ÎºÇ´ü¤ÎÍ¦»Ñ¤ò°äÂ²¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤µ¤¹¡Ö¸ùÀÓ·¸¡×¤È¤¤¤¦»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£9·î15Æü¡¢ÊÆ·³¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£½±¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤Ï4Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊÆ·³¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¡£ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ·³¤Ï1Ëü¿Í¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëË¤Çú·â¤ËÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤½ÆÀ¼¡¢Ç¾Î¢¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¤Ê¼»Î¤¿¤Á¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤¿Ãç´Ö¤¬°ì½Ö¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä»à¤Ì¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶Ë¸Â¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤µ²¤¨¤ä³é¤¡¢ÅÁÀ÷ÉÂ¤Ë¤â½±¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜ·³¤Ï¼¡Âè¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¶ÌºÕ¤¹¤é¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢¶ì¤·Ê¶¤ì¤Î»þ´Ö²Ô¤®¤ÇËþ¿ÈÁÏáØ¤Î¤Þ¤Þ»ýµ×Àï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÄ´Ý¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤¬²¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ãç´Ö¤Î»à¤ò¡¢»þ¤Ë±³¤ò¸ò¤¨¤ÆÈþÃÌ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±´ü¤Ê¤¬¤éÍê¤ì¤ë¾åÅùÊ¼¡¦µÈÉß¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¶¦¤ËÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¡¢¶ìÇº¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Êå«¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿ÆüËÜÊ¼¤Ï¤ï¤º¤«34¿Í¡£²á¹ó¤Ç»Ä¹ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤¿ÅÄ´Ý¤ÈµÈÉß¡£¼ã¤Ê¼»Î2¿Í¤¬¶¸µ¤¤ÎÀï¾ì¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー ー³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«ー¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¶¦Æ±µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿ÉðÅÄ¤È¡ØÀïÁè¤ÈÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡ØÅíÂÀÏº³¤¤Î¿ÀÊ¼¡Ù¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤ÎÊÔÃø¤òÌ³¤á¤¿ËÙ¤Ò¤«¤ê¡ÊÅìÍÎÂç³Ø Ê¸³ØÉô¹ñºÝÊ¸²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡Ë¡¢º´ÌîÌÀ»Ò¡ÊÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÊ¸²½¾ðÊó³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£¹ñ»º¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÈÀïÁè¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ëÃæ¤ÇÉðÅÄ°ìµÁ¤¬ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÉôÌç¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÆ£ÄÅÎ¼ÂÀ¤«¤é¸¶ºî¤ÎÀ©ºî·Ð°Þ¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÉðÅÄ¤Ï¡¢º£¤«¤é10Ç¯Á°¡¢½ªÀï70Ç¯¤ÎºÝ¤ËÅö»þ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡Ê¸½¾å¹Ä¡¦¾å¹Ä¹¡¡Ë¤¬¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤Ë°ÖÎî¤ÇË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¡Ö¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤¬¹Ô¤«¤ì¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤ÎÀï»Ë¸¦µæ²È¤ÎÊ¿ÄÍËï½ï¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿Ê¼»Î¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¼«Ê¬¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥áー¥¸¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Àï¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¡×¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¼¹É®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀïÁè¤¬Æü¾ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¶¸µ¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¤¬¡¢°¦¤é¤·¤¤3Æ¬¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÈá»´¤ÊÀïÁèÉÁ¼Ì¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢3Æ¬¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë½Æ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾å¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÆñ¤·¤µ¤òÇ§¤á¤ë¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯°¦¤ª¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¿´¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤¿¡ÖÆÉ¤ß¤¿¤¤ÌÌÇò¤¤Ì¡²è¡×¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¾å¤Ç¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËËÜºî¤ò»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÊ¿ÄÍ¤Ë¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ç¤ÏÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤¨¤Æ½ñ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²Í¶õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ½ñ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï¾ì¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢Á±¿Í¤â°¿Í¤â¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤âÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤â¤¤¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬Àï¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Î¤«¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÙ¤Ï¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ë¤ÏÌ¾ÍÀ¤ä¸Ä¿Í¤Î´¶¾ð¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¿¿¼Â¤ËÇ÷¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÌ¡²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤ÎÊª¸ì¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Àï¾ì¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë±Ç²è¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤¿¤á¡¢´ÑµÒ¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¿È¶á¤ÊÀßÄê¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÅÄ´Ý¤¬Ã´¤¦¡Ö¸ùÀÓ·¸¡×¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÎºÇ´ü¤òÍ¦»Ñ¤È¤·¤Æ¼ê»æ¤Ë½ñ¤µ¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÉðÅÄ¤Ï¡¢Àï»à¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊºÇ´ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²ÈÂ²¤Ë¡Ö±ÑÍº¤È¤·¤ÆÀï»à¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µõ¹½¤ÎÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤¬ÀïÁè¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢µõ¹½¤È»ö¼Â¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆÉ¼Ô¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·Ç¤²¤¿¤â¤Î¤À¤È¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀï¾ì¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢½Æ¤Ë·â¤¿¤ìÃÆ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿»þ¡¢¿Í´Ö¤Î¿È¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤É¤¦²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÉ½¸½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¶á¤Å¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¡¢ÆÃ¤ËÊ¼´ï¤¬¿ÍÂÎ¤òÇË²õ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤äÀ©ºî¿Ø¤È¶¦¤Ë¶¯¤¯Ç°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡ØÅíÂÀÏº³¤¤Î¿ÀÊ¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÙ¡¢º´Ìî¤è¤ê³Ø½ÑÅª¤ÊÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À©ºî¤ÎÇØ·Ê¤«¤é±Ç²è¤Î¹½À®ÊÂ¤Ó¤ËºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÆÈÁÏÀ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÈ¿¶Á¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¤Î´¶ÁÛ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÀïÁè¡×¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¡¹¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë3Ì¾¤¬Åú¤¨¡¢Çï¼ê³åºÓ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¤Ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï½ªÎ»¡£½ªÀï80Ç¯¤ËËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿°ÕµÁ¤ò²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¤¸¡¢±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー ー³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«ー¡Ù¸ø³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤àÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë