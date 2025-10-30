9ºÐÇ¯¾åÉ×¤È¤ÎºÆº§¤«¤é6Ç¯...¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È½÷Í¥¤¬¤Ä¤¤¤Ëà´é½Ð¤·áÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª±ð¤ä¤«¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤´É×ÉØ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×
¡¡ºÆº§È¯É½¤«¤é6Ç¯...¡£²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎµÆÃÓÅí»Ò(57)¤¬9ºÐÇ¯¾åÉ×¤È¤Î´é½Ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö½©¤ÎÍÛ¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±àÍ·²ñ¡£¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÀÖºä¸æ±ñ¤Ç10·î28Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±àÍ·²ñ¤ËÉ×ÉØ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£2019Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿¡¢ÅìµþÂç³Ø½Ð¿È¤Ç¸µ·ÐºÑ»º¶È¾Ê´±Î½¡¢¿·¸¶¹ÀÏ¯¤µ¤ó(66)¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃåÊª»Ñ ÂÓ¡¢ÂÓÄù¤á¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃåÊª¤ÈÂÓ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°àú¤Ç¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿Êý¤Î¿³Èþ´ã¤Ë´¶Éþ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÃåÊª¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤ªÆó¿Í¤È¤â²Å¤Æü¤È¤Ê¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤À¤ï¡×¡ÖÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤´É×ÉØ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£