¡Ö¤É¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¡×¡ÖÃ¯¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡Ä¡×29ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥à·ãÊÑá¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ö¤¹¤´¤¤¿§µ¤¡×¡Ö°ìÃÊ¤È¤¤¤¤ÃË¡×
ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡½¡£29ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè(29)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£10·î31Æü¸ø³«¤Î½Ð±é±Ç²è¡ÖÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ç¸«¤»¤¿¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¹õÈ±¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤«¤éà·ãÊÑá¤·¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¶âÈ±¤¬±Ç¤¨¤Æ¤Æ¤¹¤Ã¤Ã¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¤Þ¤Ã¤Ò¡¼¤Ë¥É¥¥É¥¡×¡Ö¶âÈ±¤Ç¤¹¤´¤¤¥¤¥±¥á¥ó¡ªÃ¯¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤Ã¤Ò¡¼¤ä¤ó¡×¡Ö°ìÃÊ¤È¤¤¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£