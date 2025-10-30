¡Ö¼ãÊÖ¤ê¤¹¤®¡×¡Ö10Âå¡Ä¡©¡×¸×ÅÞ¥·¥ó¥¬¡¼àÈ±¥Ð¥Ã¥µ¥êá32ºÐ¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÍÄ¤¤♡¡×¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡ª¡×
¡¡À¸¿è¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë32ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¤Îà¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥«¥Ã¥Èá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ¬¤ÈÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿¸å¤Î´Å¤¤¤â¤ÎºÇ¹â¡¡È±Ã»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNMB48¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë»³ËÜºÌ(32)¡£¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤ÈÀÚ¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò»ý¤ÁÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤È¤Æ¤âÍÄ¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤¥Ç¥¹¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥·¥ç¡¼¥È¤¨¤¨¤Ê¤¡¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤Æ10Âå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£