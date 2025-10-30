ÇÐÍ¥¤Î¾åÃÏÍºÊå¤¬¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤é¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡Â¿ºÌ¤Ê´é¿¨¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¤Ç¤¹¤«¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾åÃÏÍºÊå¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºÇ¹â¤ËÎÉ¤¤¿Í¤é¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¹¤È¡¢ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤ËÀï¤¦¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÃèÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎÑàµ©¤«¤Ê¤á¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð²È¤Î»³ÅÄÇ½Î¶¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¾åÃÏ¤Ï¡¢¾¡¤¬º£Ç¯8·î¤Î¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ½÷»Ò¡Ë¤ò2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤¿¸å¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡£Ñàµ©¤È¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¶¦±é¡£»³ÅÄ¤ÏÍ·½õ¡Ê²Î¼ê¡¦¾åÃÏ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎµÓËÜ¡¦¹½À®¤ò¤«¤Ä¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¾åÃÏ¤Î¿ÍÊÁ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿4¿Í¡£¾¡¤âÄÁ¤·¤¤¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¤ó¡×¤Èµ¤·Ú¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¾åÃÏ¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤À¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Àè½µ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¾¡¤À¤¬¡¢º£½µ¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥á¥¤¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¸¢¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÃ±ÆÈ3°Ì¡¢¡Ö¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯LPGA¾å³¤¡×¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤Î2°Ì¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÈÂ³¤¯¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇ°´ê¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
