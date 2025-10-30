「たまひよ 赤ちゃんの名前ランキング2025」発表 史上初1位となった女の子の名前は？【男女別TOP10】
妊娠・出産・育児雑誌『たまごクラブ』『ひよこクラブ』（ベネッセコーポレーション）は、今年1月1日〜9月15日に生まれた子ども約16.6万人の名前を調査・集計したランキング「たまひよ 赤ちゃんの名前ランキング2025」を発表した。
【ランキング表】「赤ちゃんの名前ランキング」TOP10
今年は、大阪・関西万博でAIや未来社会をテーマにした国際世界が描かれ、新しい時代や多様な価値観を模索する象徴的な1年となった。世界では、長引く紛争や関税措置など、各国の政治・経済を揺るがすニュースが流れる中、9月には国際的なスポーツ大会が開催され、トップアスリートたちの活躍に歓喜した。
そのような年の1〜9月に生まれた赤ちゃんの名前は、男の子は「碧」（主な読み「あお」）が、昨年1位に続き2年連続で1位に。女の子は「翠」（主な読み「すい」）が、たまひよ赤ちゃんの名前ランキング史上初めての1位となった。男の子の名前では、「朝陽（あさひ）」が昨年6位から4位にランクアップ。また昨年18位だった「晴（はる）」が8位に。青や空を連想させるような名前が上位に入っている。女の子の名前は、「陽菜（ひな）」が昨年12位より5位にランクアップ。2位の「陽葵（ひまり）」にもあるように、暖かさを感じる「陽」という漢字が人気となっている。
ジェンダーレスな男女共通読みでは、「せな」が初の1位。「あおい」「ひなた」は、昨年から引き続き3位内に入っており、男女共に安定した人気を誇っている。2位「あおい」は、男の子の名前1位「碧」、16位「蒼」、女の子の名前6位「葵」の読みとして、3位「ひなた」は、男の子の名前11位「陽向」、女の子の名前2位「陽葵」の読みとして人気となっている。
名づけで重視したこととして、昨年と同様に1位「読み・音の響き」2位「漢字の持つ意味」3位「画数」の結果に。「読み・音の響き」が名づけで最も重視する項目であることは変わらず、「漢字の持つ意味」を重視する傾向は、初めて50％を超えた。
■男の子の名前全体ランキングTOP10
1位 碧（あお）前年度：1位
2位 湊（みなと）前年度：5位
3位 陽翔（はると）前年度：4位
4位 朝陽（あさひ）前年度：6位
5位 蓮（れん）前年度：2位
6位 結翔（ゆいと）前年度：9位
7位 凪（なぎ）前年度：3位
8位 晴（はる）前年度：18位
9位 蒼空（そら）前年度：8位
10位 律（りつ）前年度：10位
■女の子の名前全体ランキングTOP10
1位 翠（すい）前年度：3位
2位 陽葵（ひまり）前年度：2位
3位 凛（りん）前年度：1位
4位 芽依（めい）前年度：4位
5位 陽菜（ひな）前年度：12位
6位 葵（あおい）前年度：6位
7位 琴葉（ことは）前年度：9位
8位 紬（つむぎ）前年度：5位
9位 結月（ゆづき）前年度：11位
10位 澪（みお）前年度：9位
