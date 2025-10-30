お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が30日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に生出演。最近の自身の仕事ぶりについて明かす場面があった。

この日、番組ではイベント終了後の女優の鈴木京香を取材。トップ女優として走り続ける中、23年春に体調を崩して仕事を全て降板。鈴木はそれまでは「お仕事は“迷ったらやる”というモットーでやっていたらちょっと忙しすぎたっていうのがあったりして、“頑張る”っていうことをちょっと一回お休みして、自由にやろうっていう気持ちに今はなってます。“あまり無理はしないように”っていうのが、最近の信条ですね」と話した。

そんな鈴木の言葉に、MC「バナナマン」設楽統は「鈴木京香さんの考え方、まさにそうだと思いますよね。サボる時はサボるっていうね。僕も思うんですけど、全部自分でやりたいとか全部自分で抱え込んだりすると、ほんと擦り減っちゃうから。仕事は全力でやるんだけど、全力で誰かに任すとか。前は全部やりたいと思ってたけど、そういうところをちょっとやらないと、ほんとに参っちゃう時ありますからね」とコメントした。

これに、大久保も「わかります」と共感。「でも本当に、ちょっとしんどい、大変な仕事だなって（いうのが）来た時に、最近、“サボってもいいんだ”と思って、やらなくなってきているところがあって。温泉ロケしか最近行ってないです。温泉ばっかり行ってる」と告白した。

設楽は「何から何まで引き受けるタイプだからね」と応じると、大久保は「それはちょっとやめようと思って。温泉は行きますけど」とした。