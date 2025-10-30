「オープンマリッジ」宣言で話題となったYouTuberヒカル（34）の妻で実業家の進撃のノア（30）が、29日、Instagramのストーリーズを更新。「最高の旦那です」とコメントし、ヒカルと映る動画を公開した。

【映像】ヒカル＆進撃のノアのラブラブショット（複数カット）

5月31日に結婚が明らかになったヒカルとノア。ノアはその後、夫婦そろって両親に結婚報告をしたことや、デート中に見つめ合っている写真など、仲睦まじい様子をInstagramに投稿してきた。

9月14日に投稿した動画には夫婦で出演し、ヒカルが「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます。浮気OKになりました。（オープンマリッジとは）夫婦がお互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」と、新しい夫婦の形を宣言。ノアは「自由に生きてもいいし、どんなことがあってもいいけど、私が好きであるようなヒカル君で、私の前ではいてほしい」と、ヒカルへの思いを語っていた。

「最高の旦那です」夫・ヒカルとの動画公開

10月29日のInstagramストーリーズでは、「みんなから見たら、変な夫婦かもしれないけど私にとっては最高の旦那です。ノアが1番大切にしてる場所を仲間も本当に大切に思ってくれてありがとう」とつづり、ノアが社長を務めるクラブで働くひめかのバースデーイベントで、ヒカルと一緒にシャンパンタワーにシャンパンを注いでいる動画を公開した。（『ABEMA NEWS』より）