¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï30Æü¡¢ÆïËÜÂÙ»ËÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È8°Ì¤ÇÅìËÌÊ¡»ãÂç¤«¤éDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÆïËÜÁª¼ê¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤é56»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤«¤é¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë94»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·2024Ç¯¤Ë¤Ï18»î¹ç¤È½Ð¾ì¿ô¤¬·ã¸º¤·¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£30ºÐ¡¦8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ëºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·16»î¹ç¤ÇÂåÂÇ¤òÃæ¿´¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤âÂÇÎ¨.133¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡¢Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£