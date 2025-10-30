日本酸素ＨＤ、7-9月期(2Q)最終は44％増益、今期配当を4円増額修正

日本酸素ホールディングス <4091> [東証Ｐ] が10月30日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比16.7％増の574億円に伸びたが、通期計画の1160億円に対する進捗率は49.5％となり、5年平均の47.1％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比18.1％増の585億円に伸びる計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の54円→58円(前期は51円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比44.4％増の290億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.0％→14.5％に大幅上昇した。



会社側からの【修正の理由】

当社は、企業体質の充実・強化に向けた内部留保に意を用いつつ、安定的な配当の継続を基本に、連結業績との連動を考慮した配当政策により、株主の皆様への還元に努めていきたいと考えております。この方針のもと、当期の業績等を勘案し、当期の中間配当金を１株当たり29円、期末配当予想を１株当たり29円、年間配当予想を１株当たり58円といたします。

