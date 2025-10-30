ひとくちもらったぁ!? 知らぬ間に私のハンバーグが無い！ 身勝手なダメ夫にイライラが止まらない
夫の身勝手な行動に、イライラとモヤモヤが止まらない！
今回は、あまりにも自分勝手すぎる“ダメ夫”を描いた作品をご紹介。
デパートで2歳児を置いて、どこかへ行ってしまう夫。
妻の持ち物を、当然のように自分のものだと思い込む夫。
――どうしてそんなに自分勝手なの!?
共感と怒りが同時にこみ上げる、“モヤ夫”エピソードに注目です！
「ひとくちちょうだい」って…それ、ひとくちじゃないよね？
本当に…？
本当にお惣菜、いらない…？
私の食べ物や飲み物を当たり前に飲み食いする夫にモヤモヤ…。
信じられない！ 自分しか見えてない夫
こんなに大変なのに！
どうして夫は一人でスタスタ行っちゃうの!?
夫にも育児の大変さをわかってほしい…そう思い、デパートで息子を見ててもらうことに。
2歳児を放置するなんてありえない！！！
他にも過去の人気作がたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。
