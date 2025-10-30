夫の身勝手な行動に、イライラとモヤモヤが止まらない！

今回は、あまりにも自分勝手すぎる“ダメ夫”を描いた作品をご紹介。

デパートで2歳児を置いて、どこかへ行ってしまう夫。
妻の持ち物を、当然のように自分のものだと思い込む夫。

――どうしてそんなに自分勝手なの!?
共感と怒りが同時にこみ上げる、“モヤ夫”エピソードに注目です！

「ひとくちちょうだい」って…それ、ひとくちじゃないよね？

本当に…？

本当にお惣菜、いらない…？


私の食べ物や飲み物を当たり前に飲み食いする夫にモヤモヤ…。

「ひと口ちょうだい夫」を読む＞＞

信じられない！ 自分しか見えてない夫


こんなに大変なのに！

どうして夫は一人でスタスタ行っちゃうの!?

夫にも育児の大変さをわかってほしい…そう思い、デパートで息子を見ててもらうことに。

2歳児を放置するなんてありえない！！！

「ひとりで先に行ってしまう夫」を読む＞＞

