¡ÖDOWNTOWN+¡×¤Ë¾®Æ½±ÑÆó¤¬¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¶¦±é¤ÇÏÃÂê¤â¡Ä¡È¸åÇÚ¡É¾®Âô°ì·É¤ÏÉüµ¢¤òÁË¤Þ¤ì¶ì¤·¤¤¸½ºß
¡¡11·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN+¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡£¸ø¼°¾¤Ë¤Ï¡¢FUJIWARAÆ£ËÜÉÒ»Ë¡Ê54¡Ë¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê46¡Ë¡¢²Î¼ê¤ÎÀ¶½Õ¡Ê57¡Ë¡¢¡Ö¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡×¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê27¡Ë¤Ê¤É¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ý¿Í¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ö¾¾ËÜ¶µ¼ø¤Î¾Ð¤¤¤Î¾ÚÌÀ¡×¤Ë¶¦±é¡£¶µ¼ø¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤È½õ¶µ¼ø¤Î¾®Æ½¤¬·Ý¿Í¤Ë¼Â¸³¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÈÉü³è¡É¤ò¿ë¤²¤ë¾¾ËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÊ£»¨¤ÊÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï23Ç¯12·î¤Ë½÷À¤È¤ÎÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢Íâ24Ç¯1·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¡£ÊóÆ»¤ò¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤ÈºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏÁÊ¾Ù¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢¡È¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¡É¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡¦¾®Âô°ì·É¡Ê52¡Ë¤À¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ø¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à°û¤ß²ñ¡Ù¤Ç½÷À¤ò½¸¤á¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÈÝÄê¡£Åö½é¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¤Î¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏºÛÈ½¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Áá¡¹¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ÎµÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤ËÆ±1·î¤ÎÂ³Êó¤ÇÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬¡¢À²Ã³²¤ÏÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°û¤ß²ñ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤·¤´¤ò³°¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¾®Âô¤µ¤ó¤â³èÆ°µÙ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¢£º£Ç¯9·î¤ËÄ¹½£ÎÏ¤Î¾¤Ç¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤â
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢YouTube³èÆ°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢º£Ç¯9·î19Æü¤Ë¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹½£ÎÏ¡Ê73¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¾®Âô¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤êÏÃÂê¤Ë¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤Î²ÏËÜ½à°ì¡Ê50¡Ë¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê50¡Ë¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹½£¤Ï¾®Âô¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢SNS¤Ë¤Ï¶âÈ±¤Ë¤Ò¤²¤ò¤Ï¤ä¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¾®Âô¤Ë¡Ô¾®Âô¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤Î»Õ¾¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Õ¡Ô¾®Âô¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸òÍ§¤¬¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¾®Âô¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢SNS¤ËÅÐ¾ì¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Éüµ¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾®Âô¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤â¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËºÛÈ½¤Ç¼çÄ¥¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£³èÆ°ºÆ³«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°ï¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÀþ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÛ¿®¤È¤¤¤¨¤ÉÁûÆ°¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È»È¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£Éüµ¢¤òµá¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°¤¯¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤¸½¾õ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡¾¾ËÜÁûÆ°¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¿¤à¤é¤Ï9·î¤ËºÆº§¤òÈ¯É½¡£¾Æ¤Æù²°¤ÎºÆ·ú¤äYouTube¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤Î¹õÀ¥½ã¡Ê50¡Ë¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤Ë¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¤ÎÅÏî´¥»¥ó¥¹¡Ê41¡Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¤ÇÉñÂæ¤Ë¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
