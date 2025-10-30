【芸能界クロスロード】

秋ドラマはテレビ朝日系の「緊急取調室」と「相棒Season24」が2桁の視聴率で安定した人気を維持。期待された沢口靖子の「絶対零度」（フジテレビ系）は3話が世帯視聴率5.5％にダウン。同シリーズで上戸彩、沢村一樹が築いてきた2桁の視聴率を維持するのが難しくなった。このままいけば“月9”歴代ワースト記録更新もある。

テレ朝の牙城に唯一、食い込んだのがTBS系の日曜劇場。妻夫木聡主演の「ザ・ロイヤルファミリー」が2桁と健闘している。妻夫木は9月まで朝ドラ「あんぱん」に出演。竹野内豊とともに「イケオジ」で話題を集めていた。

「ベテラン俳優も脚光を浴びる朝ドラ。注目されるのを想定して、次のドラマ出演を組むのが近年のやり方。次期の朝ドラ“風、薫る”にもポスト・イケオジを目指し高嶋政宏が出演する」（芸能関係者）

妻夫木は秋に主演映画「宝島」が公開。製作費25億円、3時間を超える話題の超大作の触れ込みだったが、「国宝」への「3時間の長さを感じないほど面白かった」という声とは対照的に「無駄に長いだけで退屈」と真逆の感想が続出。不評のまま終わりそうなだけに、今回のドラマは名誉挽回の作品。テレビ関係者は、「固定の視聴者のいる枠で、今回は競走馬の世界を描いた新しさに引きがある。今後の伸びがもっとも期待されるドラマ」という。

2桁には届かないが話題性で一番なのが、竹内涼真の「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）。料理をテーマにしたラブコメに若い視聴者が反応。ネットの話題を独占している。

秋ドラマの目玉になった妻夫木と竹内の2人が所属するのは老舗大手芸能事務所「ホリプロ」。

「かつては山口百恵、森昌子とアイドル歌手が事務所の屋台骨だった。俳優も綾瀬はるからアイドル系が中心ですが、今は演技派俳優の時代。事務所も俳優の育成に本腰を入れている。ホリプロも俳優育成主体に切り替えが必要」（芸能関係者）

アミューズなど大手事務所も俳優に力を注いでいるが、芸能界も百貨店よりも専門店の時代。俳優専科の事務所が席巻している。小栗旬が社長を兼任する「トライストーン」には綾野剛、坂口健太郎。河合優実はオダギリジョーの所属する「鈍牛倶楽部」。広末涼子の不倫騒動で注目された「フラーム」は戸田恵梨香ら若手女優の事務所として急成長している。

俳優事務所が競うなか、抜きんでた存在が「スターダスト」。不倫トラブルで永野芽郁は休業中だが、補って余りある俳優の宝庫だ。

大河「べらぼう」の横浜流星、来季の大河「豊臣兄弟！」の主役を務める仲野太賀。「あんぱん」では北村匠海。放送中の「ばけばけ」にも北川景子が脇役で出演。他にも岡田将生や山崎賢人にベテランの内野聖陽も在籍。脇役でも松雪泰子や濱田岳もいる。テレビ関係者は「スターダストの俳優なしにドラマは成立しない」と言うほどだ。

かつてはスカウトしてきた子を中心に俳優として育てたが、応募者が増大。先日行われたオーディションの応募者は1万人を超え、グランプリに輝いたのは中学生の男女だった。

「アイドルや芸人には目もくれず、俳優育成を主体にして成長してきた事務所。いずれ俳優が芸能界の中心になることを読んでいた」（芸能プロ関係者）

俳優が独立する時代だが、事務所も新たな俳優をつくり出すことに余念がない。プロ野球志望者が強い球団に憧れるように、俳優を目指す人に向け事務所に所属する俳優の活躍は欠かせない。

（二田一比古／ジャーナリスト）