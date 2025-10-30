物価高騰のあおりを受けて、マンション居住者が支払う修繕積立金も値上がりしている。

維新「副首都構想」で東京の“地盤沈下”が深刻化の可能性…都心のマンション神話は崩壊か？

LIFULL HOME'sの調査によると、築11年から20年の物件では、2010年と比べて25年には月額で3881円から5023円上昇しており、増額傾向が鮮明だ。管理費と合わせれば、年間で10万円以上の負担増となることも珍しくない。

電気光熱費も含め、年金生活者にとって、固定費の上昇は深刻だ。

「このまま、このマンションに住み続けられるのか」──そんな不安を抱く高齢者のもとに、タイミングよく舞い込むのがリースバックの勧誘だ。

都内の不動産会社の担当者がこう説明する。

「リースバックとは、自宅をいったん売却して現金化した上で、新しい所有者に家賃を払って同じ家に住み続ける仕組みです。インフレで生活費がかさむいま、固定費を下げた上で、まとまった資金を得たい年金生活者を対象に、こうした提案を行う不動産会社が増えています」

国土交通省の調査によれば、宅建業者の約10％がすでにリースバック事業に参入。そのうち半数以上は開始から3年未満で、近年になって新規参入が急速に増えている。さらに「今後取り組みたい」と答えた事業者も25％に上るという。

しかし、それだけ参入する業者が増えれば、トラブルが起きないはずもない。強引な契約を勧めてくる悪質な業者も目立ってきた。

大手不動産会社のOBはこう証言する。

「高齢の持ち主が自宅マンションをリースバックで売却したが、『ずっと住める』と説明されていた契約は3年で終了する定期借家契約だった。更新時に家賃を大幅に上げられ、結局は以前より負担が増えた。しかも物件は直後に倍以上の価格で転売されていたという」

言うまでもなく、リースバックでの売却価格は相場より大幅に安くなり、市場価格の6〜7割に抑えられる。半値以下に買いたたかれることもザラだ。

さらに、家賃の値上げや退去リスクについて十分な説明がなされないまま契約が進められるケースが後を絶たず、今年5月には国民生活センターも注意喚起をしたほど、被害が増えている。

物価高が収まる気配はなく、生活に不安を覚える高齢者は今後も増え続けるだろう。悪質リースバック業者にとって、理想的な“狩り場”は当分なくなりそうもない。

契約したが最後──「リース“バック”」の名とは裏腹に、もう後戻りはできない。

「こんなはずじゃなかった……」──。今日もどこかで、ついのすみかを失った高齢者の嘆きがこだましている。

（ニュースライター・小野悠史）