スタジオジブリの宮崎駿監督作「もののけ姫」（1997年）の4Kデジタルリマスター版が、全国のIMAXシアターで限定公開されている。連日かなりの観客を集めて盛況のようだが、「もののけ姫」が劇場で公開されるのは、2020年にコロナ禍で新作映画が供給されなくなったとき、急遽再上映されたことがあるものの、本格的なリバイバル上映は28年ぶり。テレビの「金曜ロードショー」で作品とファーストコンタクトした若いファンには、劇場で出合い直すまたとない機会になっている。

【もっと読む】今一番「誠実で優しい」男が似合う俳優・前原滉 包容力とサポート力を併せ持つ

「もののけ姫」は宮崎作品としては、初めてデジタル技術が導入された映画で、シーンによってはアナログとデジタルが混在したカットがある。それを今回の4Kデジタルリマスター版では全体のトーンを統一。色彩を調整するグレーディングもし直して、オリジナルフィルムの色味と雰囲気を細密に再現している。これによって劇中で、たとえば製鉄を担うタタラ場から上がる黒い煙や、昼夜で姿が変形するシシ神など気体や液体的の微細な表現が、より自然に映し出されている。

また音響も素晴らしく、音楽、効果音、セリフをIMAXの音響システムに合わせて合成し直し、全国の劇場で5.0チャンネルの音声フォーマットで上映。これによって揺れる森の精霊コダマが首を振って揺れるときの音にも、遠近が感じられて広がりが生まれた。

総じて観客に迫ってくる作品の映像、音のパワーが増した印象があり、初上映のときに見た人も今回のIMAXシアター上映版には、新たな驚きを覚えるに違いない。

これまでスタジオジブリ作品は、「君たちはどう生きるか」（2023年）がIMAXで上映されたことがある（宮崎駿監督作では他に、「ルパン三世 カリオストロの城」（1979年）が2024年にIMAXで上映された）。「もののけ姫」はその第2弾となるが、今回のIMAX版は北米の配給会社からの要請で作業がスタートした。昨今の北米での劇場プロジェクターが4K対応になってきているので、これに合わせてジブリ作品を4KやラージフォーマットのIMAXで上映したいという声が高まってきたのだ。

IMAX版の「もののけ姫」は日本に先駆けて今年の3月に北米約3500館で公開され、ボックスオフィスでは初登場6位にランクインしている。日本では上映館数を考えると、そこまでのムーブメントとはなりにくいだろうが、名画を4Kデジタルリマスター化したり、IMAX仕様にしていく動きは、『映画館で映画を見る』というライブ感を味わう意味でも、これから増えていくに違いない。またIMAXシアターではないが、11月6日まで上映されている黒沢明監督作「七人の侍」（1954）の新4Kリマスター版が、多くの観客を集めている状況を見ると、やはり名画は時を超えて古びない魅力を持っているのだ。

スタジオジブリに話を戻すと、「もののけ姫」は4Kデジタルリマスター版をIMAXで上映するプロジェクトの幕開けを飾った作品。とすれば今後もIMAXの大画面でジブリ作品に出合える可能性があるわけで、次はどの作品になるのか。世界的な人気から言えば、舞台化されたり米アカデミー賞長編アニメーション映画部門賞に輝いた「千と千尋の神隠し」（2001年）か、海外にファンが多い「ハウルの動く城」（2004年）あたりが、映像のスケール感も含めて候補に挙がりそうだが。また新たなファン層を獲得する、ジブリ映画の動きとして今後に注目していきたい。

（金澤誠／映画ライター）

◇ ◇ ◇

金澤誠氏の映画評は、関連記事【もっと読む】【さらに読む)】などでも読める。