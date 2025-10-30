【大人気連載プレイバック】#46

【西村氏コラム】ロッテ監督就任直後に打撃ケージで落合さんと交わした昔話

1984年から86年までの3年間、ロッテの監督を務めた稲尾和久さんは、西鉄での現役時代に鉄腕と呼ばれ、「神様、仏様、稲尾様」と称された大選手だ。

当時のロッテは、かつて西鉄が本拠地としていた福岡・平和台への移転を検討していた。その先鞭をつけるべく、稲尾監督が誕生したと聞いた。

稲尾さんは辛抱強く試合で使ってくれた。当時は二塁守備での失策だけでなく、走塁でも盗塁死が少なくなかった。私のプレーが原因で試合に負けたこともある。コーチから怒られることはあっても、稲尾さんには一度も怒られた記憶がない。

むしろ「次は頑張れ」と、背中を押してくれるような監督だった。私自身、両打ちの習得を含め、必死で練習、試合に取り組んでいた自負があった。稲尾さんも、そういう私の姿を見てくれていたのだと思う。

84年は、落合博満さんが一塁へコンバートされたことで空いた二塁での出場機会が増えた。翌85年に打率3割をマークし、ベストナインとダイヤモンドグラブ賞（当時）を獲得。86年に初めて盗塁王のタイトルを獲得することができたのも、稲尾さんの後押しがあったからこそだ。

そんな稲尾さんは、気遣いを欠かさない人だった。西鉄時代から福岡にゆかりのあることもあって、開幕前には毎年必ず、私の自宅へ水炊き鍋のセットを送ってくれた。

プロ4年目を終えた1986年1月、妻の地元である鹿児島で結婚式を挙げた。宮崎出身の私としても、地元の家族や親戚、知人、友人を招待しやすかった。式場はキャンプ宿舎でもあるサンロイヤルホテルに決めた。

監督である稲尾さんに仲人をと思い、結婚の報告をするとともに、「ぜひとも、仲人をお願いできますでしょうか」と伝えた。

ただ、稲尾さんは申し訳なさそうに「式には喜んで出席させてもらうけど、選手の仲人はこれまで一度もやったことがないんだよ」と言う。

普通ならそれで話が終わるところだろうが、稲尾さんは、「代わりと言っちゃなんだが、俺の方で鹿児島の知り合いを当たってみる」と、わざわざ地元テレビ局の南日本放送の社長を紹介してくれたのだ。

式では余興も快く引き受けてくれた。祝辞を述べた後、カラオケで美声を披露。私から事前にお願いをしていたのだが、「あの稲尾さんが」ということで、出席してくれた人たちも大いに喜んでくれた。

稲尾さんの3年間のチーム成績は2位、2位、4位。落合さんを中心とする打線はリーグ屈指で、優勝も狙えると思っていたが、86年限りで監督を退任。その年に現役を引退した有藤通世さんが新監督に就任した。（つづく）

▼にしむら・のりふみ:1960年1月9日、宮崎県生まれ。右投げ両打ち。福島高（宮崎）、国鉄鹿児島鉄道管理局を経て、81年ドラフト5位でロッテ入団。プロ通算16年で首位打者1回、盗塁王4回。二塁と外野でそれぞれベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。97年現役引退後、ロッテでヘッドコーチなどを歴任し2010年監督就任。1年目にリーグ3位から日本一を達成した。16年からオリックスでヘッドコーチ、19年から監督を務め、20年限りで退団。

◇ ◇ ◇

