女優の黒柳徹子（92）が30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）で、ゲスト出演した俳優・竹野内豊（54）に驚く場面があった。

竹野内に対し、黒柳は「アナタが今とっても気になる方が、パンツェッタ・ジローラモさんなんですけど、どうして！？それは」と驚がく。竹野内は「まああの、コメ問題ですとか、自分自身が気になって、インターネットとかで動画を見たりしてた」と明かし、「その時にジローラモさんが、実際お米を作られてる、農業をされてるっていうのを初めて知って」と話し始めた。

そして「ジローラモさんがかっこいいなって思ったんですよね」と告白。「食べる物は凄く大切だから、“体にいいものを僕が作って、みんなを元気にしてあげる”って、そういう風におっしゃってて」と振り返ると、黒柳は「なるほどね。農業に興味がある？」と質問。竹野内は「最近凄くあります。ジローラモさんが本気でそういう活動をされてるのを見て、心が打たれるものがありまして、興味は凄くあります」と話した。

これに黒柳は「日本の食を次世代につなげようとしてらっしゃる」と感心しつつ、「外国の方がね、しかも“ちょい悪オヤジ”だった方ですからね、ちょっとびっくりしますよね」と伝えると、竹野内は「頼もしいですね」と返していた。