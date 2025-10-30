「miffy cafe tokyo」2周年記念 『かくれんぼミッフィーのもっちシュー』など新メニュー登場
エルティーアールが運営する「miffy cafe tokyo」は、11月11日で2周年を迎えることを記念して、同日から「ミッフィーのぬくぬくウィンター」を開催する。
【写真】寒い今飲みたい『マシュマロミッフィーとホットココア』
同店は、「ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ」をコンセプトに、絵本作家ディック・ブルーナ氏が想いを込めて手がけたミッフィーの絵本にフォーカスをあてたテーマカフェ。ロゴ、メインビジュアルや店舗のデザインは、幼い頃に出会ったブルーナの絵本に大きな影響を受けたという佐藤可士和氏の手によって、クラシカルでもどこか新しい印象のデザインとなっている。
くり抜いたパンの中に白みそのクラムチャウダーを注いだ『ミッフィーのほっこり白みそクラムチャウダー』、モチモチの皮でアイスを包んだカスタード入り『かくれんぼミッフィーのもっちシュー』、もふもふのミッフィー型マシュマロをのせた『マシュマロミッフィーとホットココア』など寒い日に食べたくなるような工夫を凝らしたメニューを、期間限定メニューとして展開する。
そのほか11月20日から、オリジナルグッズとしてグリーン、レッドのシンプルで使いやすいプレートや、人気商品のマグカップにブルーとイエローの新色も登場する。また、冬らしいデザインの「ステッカー」を飲食合計2200円以上注文するとプレゼントするなど、2周年を盛り上げる。
■メニュー詳細
『ミッフィーのほっこり白みそクラムチャウダー』1490円
くり抜いたパンにクラムチャウダーを注いだ、冬にぴったりのあたたかなスープメニュー。チーズにミッフィーの表情をあしらい、かわいらしくのぞいている。
『かくれんぼミッフィーのもっちシュー』1090円
モチモチの皮でアイスを包んだカスタード入りシュークリーム。シュー生地にかくれて、“もっちり”ハマったミッフィーの姿がなんとも愛らしいデザート。
『マシュマロミッフィーとホットココア』990円
ミッフィーの形のマシュマロをのせた、あったかココア。プラス230円でマシュマロミッフィーを追加できる。
※価格は全て税込
