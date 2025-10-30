【福袋2026】ミスタードーナツ、12月上旬から予約開始 創業55周年記念で顧客の要望に応えた企画を用意
ダスキンが運営するミスタードーナツは、創業より55周年を迎え、感謝の気持ちを込めた特別な福袋の予約を12月上旬より開始する。
【写真】今年新発売の『ポン・デ・濃厚ショコラカスタード』
今年の福袋は「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、新しい変化と驚きを提供するべく「おいしい商品」、「ミスタードーナツらしさを感じるグッズ」、「楽しい体験」を通じてミスタードーナツをさらに楽しめる企画を届ける。2004年に初登場したポン・デ・ライオンをデザインしたグッズや、原田治氏のイラストをデザインに使用したグッズのほか、ミスドミュージアムの体験ツアーが抽選で当たるなど、顧客の要望に応えた企画を用意する。
詳細は11月下旬に発表。
