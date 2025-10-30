「Superfly」の越智志帆（41）が25日、自身のインスタグラムを更新。息子のリクエストで焼いたパンケーキを披露した。

10年ぶりとなる全国ホールツアー「Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”」を開催中の越智は「ツアーもあと2公演。今は本番までに体調整えております。私にとって整える、ってフィジカルのことだけじゃなくて、毎日の暮らしをしっかり味わうというか、ごはん作ったり掃除したり、考え事したりそれを忘れたり。そういうことがとても大事」とコメント。

続けて「そして息子のリクエストでパンケーキを焼くのが日課、いや修行のようになりました。かなりふんわりな仕上がり。なんとしても満足のいくものを作りたくて（もはや自分との戦い）調味料の配合をなんども試行錯誤してようやく完成形にたどり着いた。米粉に自家製甘酒、メレンゲでふわふわ」と焼き上がったパンケーキを披露。

さらに、「トッピングにはバターに、、カメラマン黒木さんのご家族からいただいたハチミツ 自然の力を感じた！ありがたかった」「ふわふわパンケーキに染みて、最高。整いました。寒くなったので風邪に気をつけましょう〜！」とつづった。

フォロワーからは「お子さんも大喜びですね」「お子ちゃまの笑顔が想像できます」「なんて幸せそうな修行なんでしょう」「あと2公演、あっという間ですね」「無事ツアー完走できるの祈ってます」「とっても美味しそう」「愛情たっぷりのパンケーキですね」などのコメントが寄せられた。