『チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉』

　チロルチョコはクラシエ監修によるコラボ商品『チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉』を11月6日より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。

【写真】香ばしきなこ風味の『甘栗むいちゃいました』も登場

　四半世紀愛される『甘栗むいちゃいました』をチロルチョコで再現。相互コラボで「きなこもち風味の甘栗むいちゃいました」をクラシエからも発売する。この季節にピッタリなロングセラー商品同士の夢のコラボとなっている。

　甘栗風味生地の中にペーストとあんで本格的な『甘栗むいちゃいました』の優しい風味とホクホク食感を再現。また、『甘栗むいちゃいました』の長年愛されるパッケージを参考にパッケージをデザインしている。個包装には栗そのものにみえるようなパッケージもいれて遊び心あふれるデザインとなっている。