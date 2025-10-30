チロルチョコが『甘栗むいちゃいました』と初コラボ この季節にぴったりなホクホク食感を再現
チロルチョコはクラシエ監修によるコラボ商品『チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉』を11月6日より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。
【写真】香ばしきなこ風味の『甘栗むいちゃいました』も登場
四半世紀愛される『甘栗むいちゃいました』をチロルチョコで再現。相互コラボで「きなこもち風味の甘栗むいちゃいました」をクラシエからも発売する。この季節にピッタリなロングセラー商品同士の夢のコラボとなっている。
甘栗風味生地の中にペーストとあんで本格的な『甘栗むいちゃいました』の優しい風味とホクホク食感を再現。また、『甘栗むいちゃいました』の長年愛されるパッケージを参考にパッケージをデザインしている。個包装には栗そのものにみえるようなパッケージもいれて遊び心あふれるデザインとなっている。
