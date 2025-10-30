◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース1―6ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦で投打振るわず完敗。対戦成績が2勝3敗となり、敵軍に世界一へ王手をかけられ崖っぷちに立たされた。「2番・捕手」で先発出場したウィル・スミス捕手（30）は相手先発に脱帽した。

スミスはこの日、不調のベッツに代わって2番で先発出場。ただ、相手先発の新人右腕・イエサベージに左飛、空振り三振、空振り三振と3打数無安打に抑え込まれ「ストライクを投げてきたし、スプリッターやスライダーも良かった。良い投球だった」と完敗を認めた。

一方で自軍の先発・スネルについても「すごく良かった。最初に2本のホームランを打たれたが、その後は落ち着いて投げていた」と悪くなかったとした。

チームは2勝3敗と敵軍に王手をかけられ、2年連続の世界一へ崖っぷちに立たされたが「僕らはお互いを信頼しているし、自分たちがベストチームだと信じている」とスミス。「今季はケガなど壁に何度もぶつかってきた。でも、タフなチーム。簡単には諦めない」と逆転での世界一を誓った。