女性アイドルグループ「アイドルカレッジ」（通称アイカレ）の島田詩音が、スポニチ東京本社のソロインタビューに応じた。憧れから始まったアイドルの道、そして人知れず流した涙の先に見つけた“本当の強さ”について、静かに、しかし力強く語った。（「推し面」取材班）

「もともと、自分自身がなりたいとまでは思っていなくて」。幼い頃からAKB48を聴いて育ったが、画面の向こうは遠い世界だった。運命を変えたのは、韓国のガールズグループ「TWICE」のモモが見せた圧巻のダンスパフォーマンス。「ダンスが上手いって、かっこいいな」。その衝撃が、島田を鏡の前へと突き動かした。夢中でコピーダンスに明け暮れる日々。その姿を見た母の「もったいないよ」という一言が、心に火をつけた。「確かに、みんなに見てもらいたいな」。アイカレの門を叩くのに、もう迷いはなかった。

しかし、憧れだけでは越えられない壁が待っていた。K-POP仕込みのダンスは、日本のアイドルのそれとは勝手が違う。膨大な数の楽曲、覚えるべき無数の振り付け。さらに、生来の人見知りが特典会でのコミュニケーションを困難にした。「初対面の方とどう接すればいいのか…」。ステージを降りた彼女は、もがき苦しんでいた。

最大の試練は、候補生時代に訪れる。後から入ってきた後輩が、自分より先に正規メンバーへと昇格していったのだ。「ファンの方の前では泣きたくなくて」。気丈に振る舞う裏で、家に帰っては一人、悔し涙に暮れた。他人と自分を比べては、焦りが心を蝕んでいく。だが、どん底で一つの答えにたどり着く。

「『ライバルはずっと自分』って思うようにしたんです」。他人と比べることをやめ、自分自身と向き合うと決めた。過去の自分のパフォーマンスを見返し、歌い方を研究する。「昔の自分を超えることが一番成長できる」。その地道な努力が、少しずつ彼女を変えていった。ファンからかけられた「垢抜けたね」という言葉。それは、メイクや見せ方を必死に研究した日々が、確かに実を結んだ証だった。

この景色を、もっとたくさんの人と見たい。その思いが、また次のステージへと走らせていく。